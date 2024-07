Dexter : Michael C. Hall de retour pour les séries Resurrection et Original Sin (teaser)

Michael C. Hall revient dans l’univers « Dexter » pour les nouvelles séries Resurrection et Original Sin.

Michael C. Hall n’en a pas fini avec Dexter. L’acteur était de retour ce vendredi au Comic Con de San Diego pour annoncer son retour dans l’univers de la série Showtime. Il était en compagnie de Patrick Gibson, l’acteur qui incarne sa jeune version dans la prochaine série Original Sin.

Le panel (modéré par Sarah Michelle Gellar qui fait partie du casting) a annoncé que Hall sera le narrateur de la série qui se déroule dans les années 90. Nous apprenons également qu’il reviendra pour Dexter Ressurection, une série qui fait suite à Dexter New Blood et qui sera diffusée à l’été 2025.

Série en 10 épisodes, Original Sin se déroule en 1991 à Miami et suit Dexter (Gibson), un étudiant perfectionnant ses talents de tueur avec l’aide et le soutien de son père adoptif Harry (Christian Slater). Chez son père, il trouve réconfort et compréhension, d’autant plus que ses pulsions sanguinaires grandissent et ne peuvent plus être ignorées. En tant que seul confident, Harry enseigne à Dexter un code conçu pour l’aider à trouver et à tuer des personnes qui méritent de mourir, tout en évitant de se faire arrêter par les forces de l’ordre. C’est un défi particulier pour le jeune Dexter alors qu’il commence un stage de médecine légale au service de la police de Miami Metro.

La suite de Dexter : New Blood, Dexter : Resurrection, qui verra Hall revenir en tant que tueur intitulé, commencera sa production en janvier. Aucune information supplémentaire n’a été donnée lors du panel.

Dans le final de New Blood, Dexter a été tué par son fils Harrison (Jack Alcott) ou est-ce vraiment le cas ? Un titre comme Resurrection pourrait soutenir les spéculations des fans après le final selon lesquelles Dexter a survécu. S’il est vraiment mort, Dexter pourrait probablement revenir sous la forme d’une manifestation mentale – ou d’un passager sombre à Harrison, de la même manière que le père de Dexter, Harry (James Remar), n’était jamais trop loin de lui après sa mort.

On attend d’avoir plus d’informations sur Ressurection, en attendant, Dexter Original Sin est actuellement en production et sera diffusée en décembre. Un premier aperçu du générique, à été dévoilé par Showtime et est à voir ci-dessous.

Dexter Original Sin – Générique

Source : Deadline / Crédit ©Showtime