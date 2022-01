Dexter New Blood : Un final choquant mais qui a du sens (SPOILERS)

Retour sur le final choc de Dexter New Blood qui conclut l’aventure de tueur en série de Dexter Morgan, commencée il y a plus de 15 ans. SPOILERS.

Quand Showtime a annoncé le retour de Dexter après presque une décennie, les fans étaient divisé.e.s sur la question, surtout après le final de la dernière saison qui fut décevant. Mais d’un autre côté, le retour de la série était le moyen de trouver sa rédemption, de se racheter après les nombreuses critiques négatives qui ont entaché l’héritage de cette série formidable.

Dexter est un personnage qui se détache des autres tueurs en série et une des erreurs commise par les scénaristes est peut-être d’avoir fait de lui un héros quand en réalité, c’est un tueur et ça n’a rien d’héroïque. Tuer uniquement des criminels ne fait pas de lui un héros, cela fait de lui un être qui fait sa propre justice et qui s’est trouvé une excuse pour tuer avec une « conscience ». C’est un concept fascinant et la série montre à quel point on est prêt à lui pardonner parce qu’il sait nous manipuler. C’est pour ça qu’on se sent trahi.e à la fin.

Un code prétexte

Le code, est une excuse parce que si Harry ne l’avait pas créé, Dexter serait un tueur comme les autres, il a cette pulsion qu’il catalyse en se disant qu’il sauve des vies en se débarrassant de la vermine. Mais si quelqu’un se met sur son chemin, bon ou non, Dexter n’hésiterait pas à se débarrasser d’eux et c’est exactement ce qu’il a fait dans ce final en tuant un innocent. Les actions de Dexter ont des conséquences désastreuses sur les gens qui l’entourent et le seul moyen de la série pour se racheter est que Dexter prenne ses responsabilités ou meurt.

L’épisode commence par Dexter suggérant à Harrison d’emmener leur duo de meurtriers père-fils sur la route. Il propose de partir à Los Angeles, et alors que Harrison commence à remettre en question la logistique de leur déménagement, Dexter le rassure en lui disant : « nous tuerons les méchants et sauverons les gens ». Dexter doit partir avant que la justice ne le rattrape, et il s’appuie sur la vision naïve d’Harrison qui pense que son père est un justicier qui sauve des innocents. Pourtant, Harrison commençait enfin à avoir une vie stable pour la première fois à Iron Lake.

Dexter en état d’arrestation

Et puis, l’impensable se produit : pour la première fois en neuf saisons (réparties sur 15 ans), Dexter Morgan est menotté et arrêté pour meurtre. Immédiatement, les yeux de Dexter se concentrent sur un couteau à proximité, prouvant encore une fois que le code n’a pas d’importance, il était prêt à poignarder Angela. Il l’aurait absolument tué pour se sauver si Logan n’était pas entré dans la pièce un instant plus tard.

Au poste de police, Angela commence à interroger Dexter devant la caméra. Elle révèle les vis de la jambe de Matt Caldwell que Kurt lui a envoyées et dit à Dexter qu’elle a trouvé une vis correspondante dans les débris de sa cabane brulée. Immédiatement, nous voyons les engrenages commencer à tourner dans la tête de Dexter. Il essaie malicieusement de dévier, en utilisant l’état mental d’Angela et Kurt Caldwell comme moyen de sortie, mais ça ne fonctionne pas.

Quand Angela lui donne une seconde pour parler à Harrison, Dexter dit avec enthousiasme qu’il a été dans des moments plus difficiles et essaie à nouveau de manipuler son fils en jouant sur son sens du devoir. « Le monde a besoin de nous », dit-il à Harrison. Il surprend par son arrogance. Habituellement, nous ne voyons Dexter se comporter de cette façon qu’en privé, lorsqu’il a quelqu’un sur sa table de mise à mort. Mais il est au pied du mur et sa véritable nature transparait. Cela peut paraitre perturbant pour le téléspectateur, mais la vérité, c’est que Dexter a toujours été comme ça, c’est un manipulateur qui sait cacher sa vraie nature et séduire son monde. Cela parait un peu soudain, mais en y regardant de plus près, ce n’est pas si étonnant parce que c’est un tueur sociopathe.

Une occasion manquée

Angela appelle Angel Batista afin d’en avoir enfin le cœur net. Si on est content de voir une nouvelle fois Batista dans la série, sa présence est complètement sous utilisée. C’est un faux pas d’avoir Angel dans l’épisode sans lui permettre un dernier face à face avec Dexter. Il était prêt à venir à Iron Lake avec des preuves qui corroborent les faits et n’a même pas eu la chance de le confronter. C’est une véritable occasion manquée de la part de la série de ne pas les avoir fait se revoir. Cela aurait clairement été épique, mais on apprécie au moins le fait que Batista découvre que Dexter était en vie tout du long et réalise qui il est vraiment.

Angela revient à Dexter et dévoile qu’elle sait qu’il est le Bay Harbor Butcher. Alors qu’elle lui montre les preuves, Michael C. Hall joue le moment parfaitement, se tortillant clairement, mais refusant de craquer. Dexter lance enfin une carte et demande à Angela d’éteindre la caméra. Il révèle où Kurt a caché les filles disparues pour lesquelles Angela a risqué sa réputation et a passé sa carrière à essayer de localiser. C’est la seule chose qui va permettre à Dexter de détourner son attention et la faire s’éloigner un moment. Alors qu’elle va enquêter et finit par découvrir les victimes de Kurt, Dexter planifie de s’échapper.

Dexter assassine l’officier Logan et s’échappe de prison, organisant une rencontre avec Harrison où ils pourront enfin s’échapper. Lorsque Dexter arrive pour rencontrer son fils, Harrison commence enfin à rassembler tous les morceaux. Réalisant que son père a tué son entraîneur, un homme indéniablement bon, toute la façade de justicier de Dexter s’effondre. Harrison comprend alors que la colère que le père et le fils ressentent est différente : celle d’Harrison est motivée par son abandon, et non par sa naissance par le sang comme Dexter.

Prise de conscience

Harrison refuse d’être un « gardien » pour son père, un catalyseur pour le garder dans le droit chemin, après tout ce qu’il a fait. Il demande à son père de faire enfin le point sur les dégâts qu’il a laissés dans son sillage et sur les nombreuses victimes innocentes de Dexter pendant le flash de la série sur l’écran. C’est un moment de prise de conscience extrêmement efficace conduit par le meilleur jeu d’acteur que Hall n’ait jamais joué en tant que personnage. Certes, c’est un peu précipité, mais c’est efficace.

Harrison ne peut pas laisser Dexter s’enfuir, et sans le dire clairement, le père et le fils réalisent ce qu’il faut faire. Harrison doit suivre le code. Harrison pointe son fusil sur son père, et pour la première fois dans la vie de Dexter, il ressent un véritable amour pour une autre personne. Harrison tire, et alors que Dexter meurt dans la neige, il tend sa main vers celle de Deb alors qu’elle s’éloigne. C’est une fin magnifique et appropriée pour le monstre. Angela arrive et permet à Harrison de s’éclipser, laissant vivante l’idée d’un spin-off possible pour le fils de Dexter.

Une mort inévitable

Si vous êtes choqué.e.s ou déçu.e.s de cette fin, c’est compréhensible, mais vous n’avez pas vraiment prêté attention aux détails de cette dernière saison. Si en effet, il est dur de voir Harrison tuer son père, la mort de Dexter des mains de son fils n’est pas complètement sortie de nulle part. Oui, Dexter n’était plus tout à fait le même, tuer Logan ne lui ressemble pas (du moins en façade) mais c’est pour ça qu’à la fin il doit mourir. Harrison est très à cheval sur le fait de sauver des vies innocentes, c’est la seule chose qui lui tient à cœur. Il le répète plus d’une fois : « sauver des milliers de vies innocentes » et Harrison a enfin retrouvé son père, il se laisse aveugler par ça.

Quand son père prend la décision de tuer Logan pour s’échapper de la cellule, c’est la goutte d’eau. Logan est un homme bien, il n’a pas mérité la mort. Dexter aurait pu simplement lui faire perdre connaissance, il n’était pas obligé de le tuer. Cet acte a des conséquences et Harrison ne peut pas le laisser passer. De plus, Dexter prend conscience qu’il a détruit des vies et il se laisse mourir. Cela peut paraitre « hors caractère » pour Dexter, mais la vérité c’est que ça fait longtemps qu’on ne l’a pas vu, et sa vraie nature ressort, il a un instinct de tueur et ne se contrôle plus aussi bien qu’avant.

Dexter n’est pas un héros

Dexter New Blood a fait ce que Dexter aurait dû faire il y a presque 9 ans. La série originale n’a pas eu la force de tuer son personnage principal parce que les scénaristes et le public sont tombés amoureux de lui, ils en ont fait un héros. Mais la réalité est qu’il n’y a pas vraiment d’autre choix, Dexter n’est pas un type bien. Le problème c’est qu’on a été dupé par son charme et la série n’a pas pris le temps de montrer son vrai visage et ses actions paraissent « hors caractère ». Les choses semblent ainsi précipitées parce que l’écriture est maladroit.

L’autre choix aurait été de le capturer, de le juger et de le condamner, c’est peut-être ce que certains fans auraient préféré plutôt que de le voir mourir ainsi. Mais honnêtement, ce n’est pas pour ça qu’on regarde Dexter. Cette fin met le public face à une réalité qu’il n’était pas prêt de voir : Dexter n’est pas un héros, c’est un sociopathe. C’est un tueur qui a traumatisé son fils en lui montrant le côté le plus sombre de sa personnalité. Il s’est immédiatement vu en son fils pensant qu’il était exactement comme lui et l’a poussé à agir de la même façon que lui au lieu de l’éloigner le plus loin possible de cette vie.

La fin fait mal parce qu’on s’est attaché au personnage, aussi horrible que ce soit d’être attaché à un tueur en série, mais c’est là le génie de la série et le talent de Michael C. Hall qui a été absolument brillant de bout en bout. Et qui sait, Dexter est peut-être mort, mais si une série spin-off est développée, peut-être qu’il sera le « dark passenger » d’Harrison.

Dexter New Blood est disponible sur MyCanal.

Crédit ©Showtime