Fox Rentrée 2021 : Dates pour 9-1-1, The Resident et les nouveautés en septembre

Après The CW, CBS, ABC et NBC, Fox a enfin dévoilé son calendrier pour la saison d’automne 2021. On apprend ainsi que leur « Premiere Week » sera lancée dès le 20 septembre.

Comme indiqué précédemment, 9-1-1 reste en place le lundi et lancera ainsi la grille automnale le 20 septembre prochain avec sa saison 5. Sa série spin-off 9-1-1 Lone Star est en attente et ne reviendra pas avant la mi-saison, comme cela a été dit durant l’annonce de la grille. 9-1-1 sera ainsi en binôme avec la comédie dramatique de danse The Big Leap avec Scott Foley.

De plus, la nouveauté Our Kind of People de Lee Daniels, un drame avec Yaya DaCosta (Chicago Med) et Morris Chestnut (The Resident), reprendra le créneau horaire de mardi, précédemment occupé par la série annulée Prodigal Son. Cette nouvelle série suivra donc The Resident dès le 21 septembre.

Ce ne sont donc que quatre séries live-action qui seront diffusée à la rentrée de septembre, les autres arriveront plus tard cette année ou à la mi-saison en 2022. Le reste de la grille est essentiellement composée de téléréalité et de sport, puis dès le dimanche 26 septembre, de seront au tour des séries animées Les Simpson (saison 33), The Great (saison 2), Bob’s Burgers (saison 12) et Les Griffin (saison 19).

