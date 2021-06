Séries TV : La CW dévoile ses dates de la rentrée 2021 pour Flash, Riverdale…

La CW dévoile ses dates pour la rentrée 2021 qui sera lancée en octobre.

Après avoir donné son calendrier, la CW est la première des Network US a révéler les dates de retour de ses séries pour la rentrée prochaine. Alors que plusieurs séries sont encore en cours de diffusion, la chaine est déjà prête pour l’automne prochain.

Nancy Drew sera la première à revenir dès le vendredi 8 octobre et dès la semaine suivante, le 13 octobre, Legends of Tomorrow et Batwoman s’installeront le mercredi. Le lendemain, le 14 octobre, Legacies reprendra sa case du jeudi soir.

Ensuite, le lundi 25 octobre, la chaine lancera la saison 4 de All American, suivi le soir même de la première saison du reboot des 4400. Puis le jeudi 28 octobre, Walker, porté par un Jared Padalecki post-Supernatural, démarrera sa seconde saison.

Il faudra attendre le 16 novembre pour voir le début de la saison 8 de The Flash ainsi que la saison 6 de Riverdale. Comme annoncé précédemment, ces deux séries lanceront leur nouvelle saison respective avec 5 épisodes événements. The Flash verra notamment les autres personnages des séries DC lui rendre visite. Les séries partiront ensuite en vacances de Noël pour revenir normalement à la mi-saison.

Pour en savoir plus sur le calendrier de la CW, c’est ici.

Source : TVLine/ Crédit ©CW