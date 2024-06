Les Quatre Fantastiques : Kevin Feige confirme la période du film

Kevin Feige confirme la période durant laquelle se déroule le film Les Quatre Fantastiques.

Après avoir publié plusieurs œuvres d’art sur le thème des années 1960 sur les réseaux sociaux ces derniers mois pour le prochain film Les Quatre Fantastiques, le patron des studios Marvel a confirmé que le projet réalisé par Matt Shakman est un film d’époque qui se déroule dans le New York des années 1960.

Cependant, il a semblé suggérer que ce n’était peut-être pas le même New York des années 1960 que les téléspectateurs avaient déjà vu à l’écran : « Il y avait une autre œuvre d’art que nous avons publiée avec Johnny Storm volant dans les airs formant un symbole 4 et il y avait un paysage urbain dans le coin de cette image », a déclaré Feige sur le podcast officiel de Marvel.

« Beaucoup de gens intelligents ont remarqué que ce paysage urbain ne ressemblait pas exactement au New York que nous connaissons, ni au New York qui existait dans les années 60 dans notre monde. Ce sont des observations intelligentes, je dirai. »

L’image susmentionnée (ci-dessus), publiée le 4 avril (soit la journée 4/4), montre le personnage de Johnny Storm/Human Torch, volant au-dessus d’un horizon de ville futuriste qui ressemble vaguement à un lieu extraterrestre, avec des tours d’observation arrondies et ce qui apparaît être une autoroute flottante.

Après sa publication, les fans de Marvel ont rapidement commencé à émettre l’hypothèse que Les Quatre Fantastiques pourraient potentiellement se dérouler dans un univers différent de celui de la Terre-616.

Feige a confié qu’il attend avec impatience ce que l’avenir réserve aux Quatre Fantastiques, qui sont officiellement introduits dans le MCU après que Disney a acquis les droits sur les personnages dans le cadre de la fusion avec Fox en 2019.

« Je suis extrêmement excité parce que je pense que ces personnages sont des piliers légendaires de l’univers Marvel avec lesquels nous n’avons jamais eu l’occasion de jouer ou d’explorer de manière significative en dehors de [Doctor Strange in the] Multiverse of Madness et quelques taquineries amusantes auparavant, dans la façon dont nous faisons ce film. Donc, je suis extrêmement excité. »

Comme indiqué précédemment, le casting principal du film comprend Pedro Pascal dans le rôle de Reed Richards (alias M. Fantastic), Vanessa Kirby dans le rôle de Sue Storm (alias la Femme Invisible), Joseph Quinn dans le rôle de Johnny Storm (alias la Torche Humaine) et Ebon Moss-Bachrach dans le rôle de Ben. Grimm (alias la Chose).

Ralph Ineson sera Galactus et John Malkovich ainsi que Paul Walter Hauser ont aussi récemment rejoints le film dans des rôles inconnus.

Matt Shakman (WandaVision) réalise le film à partir d’un scénario d’Eric Pearson, Josh Friedman, Jeff Kaplan et Ian Springer. Peter Cameron (WandaVision) a également participé à l’écriture du projet..

Le tournage des Quatre Fantastiques débutera cet été pour une sortir en salles le 25 juillet 2025.

Source : EW, Marvel / Crédit ©Marvel