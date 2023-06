The Marvels : Samuel L. Jackson tease le film après Secret Invasion

Samuel L. Jackson tease le trio de The Marvels après les événements de la série Secret Invasion.

La semaine dernière, Disney+ a lancé la série Secret Invasion dans laquelle Nick Fury tente de déjouer une conspiration des Skrulls qui ont envahi la terre dans des positions très puissantes. Fury, est également un personnage très important dans la saga Captain Marvel et selon Samuel L. Jackson, sa série aura une influence sur The Marvels où les spectateurs auront désormais affaire à non pas une Captain Marvel, mais trois.

« Après Secret Invasion, je passe à The Marvels, où vous avez trois personnes différentes qui sont Captain Marvel. Vous avez Brie [Larson], vous avez une capitaine Marvel noire et vous avez une capitaine Marvel musulmane », a déclaré Jackson lors d’un récent épisode de Sway’s Universe (via The Direct).

« Donc, ils travaillent sur l’univers d’une façon qui est inclusive. Un peu comme Shang-Chi et toutes ces choses qui s’y passent. Et… qui diable Bad Bunny va-t-il être ? Genre, Bad Bunny est dans l’univers Marvel. Qui est-il ? Qu’est-ce qu’il va être ? »

Aux cotés de Larson dans The Marvels on trouve Teyonah Parris, qui joue Monica Rambeau au sein du MCU, et Iman Vellani, qui incarne Miss Marvel alias Kamala Khan. Les nouveaux ajouts au projet incluent Zawe Ashton dans le rôle de la méchante Kree du film nommée Dar-Benn et Park Seo-joon, dont le rôle n’a pas encore été révélé. Les autres acteurs incluent Shamier Anderson, Abraham Popoola, Caroline Simonnet et Jessica Zhou.

Secret Invasion est diffusée tous les mercredis sur Disney+, quant à The Marvels, le film sort le 8 novembre prochain.

Source : The Direct / Crédit ©Marvel Studios