The Idol : La saison 1 de la série controversée se termine plus tôt avec 5 épisodes

La saison 1 de la série controversée The Idol se terminera finalement une semaine plus tôt avec 5 épisodes et non 6.

La première saison (la seule ?) The Idol va se terminer plus tôt que prévu. Selon TVLine, l’épisode 5 qui sera diffusé la semaine prochaine a été annoncé comme « season finale » même si la série avait été annoncée comme contenant 6 épisodes pour sa saison 1. Ce dernier épisode est intitulé Jocelyn Forever.

HBO n’a pas commenté l’information mais selon une source de TVLine, la saison a fini par être cinq épisodes après que Sam [Levinson] a pris le relais et a apporté des changements importants. Il est dit que « L’histoire n’en a finalement nécessité que 5 [épisodes]. »

The Idol, mettant en vedette Lily-Rose Depp dans le rôle d’une popstar qui tombe sous le charme d’un promoteur de club joué par Abel « The Weeknd » Tesfaye, a été embourbé dans la controverse depuis avant même son lancement, avec un article explosif de Rolling Stone détaillant des drames dans les coulisses, y compris le départ de la réalisatrice originale Amy Seimetz et les accusations de créer du « porno de torture sexuelle » portées contre les co-créateurs Sam Levinson et The Weeknd.

La série a fait ses débuts avec des critiques cinglantes au Festival de Cannes avant de faire ses débuts sur HBO plus tôt ce mois-ci. Le public a lui aussi réagit de manière négative à la série qui n’a fait qu’aller de mal en pis épisode après épisode.

Des rumeurs ont circulé sur une annulation rapide par HBO, le New York Post citant une source interne disant : « Cela n’a jamais été censé être une série de longue durée, ça a toujours été une série limitée. »

Mais HBO a repoussé cela en tweetant un démenti : « Il est rapporté à tort qu’une décision sur une deuxième saison de The Idol a été déterminée. Ce n’est pas le cas, et nous avons hâte de partager le prochain épisode avec vous dimanche soir. »

Il est clair que HBO souhaite mettre ce désastre derrière eux et en finir avec The Idol. Cependant, garder en tête que la chaine n’a toujours pas officiellement annoncé s’il y aura une saison 2 ou si c’est la fin pour la série la semaine prochaine.

The Idol est diffusée en France sur Prime Video via le pass Warner.

Source : TVLine / Crédit ©HBO