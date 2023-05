The Idol : Pire score d’une série HBO sur Rotten Tomatoes

The Idol, est la série la moins bien notée de HBO sur Rotten Tomatoes après sa projection au Festival de Cannes.

La série The Idol a peut-être reçu une standing ovation de 5 minutes après sa projection à Cannes, mais cela ne veut absolument rien dire. Ce furent certainement des applaudissements de courtoisie comme cela arrive souvent durant le festival. Pour exemple, le nouvel Indiana Jones (présenté hors compétition) a aussi reçu une standing ovation de 5 minutes et les critiques de ce dernier volet sont loin d’être dithyrambiques.

C’est pareil pour The Idol, voire pire parce que les réactions des critiques des deux premiers épisodes sont très dures. Beaucoup ont détesté la nouvelle série de Sam Levinson (en collaboration avec The Weeknd), qui apparemment, se déroule dans le même univers que son autre série Euphoria.

The Idol, qui voit à son générique Abel « The Weeknd » Tesfaye et Lily Rose Depp, suit Jocelyn (Depp), une pop idol en herbe qui, après avoir fait une dépression nerveuse qui a entraîné l’annulation de sa dernière tournée, décide de récupérer son titre de pop star la plus sexy d’Amérique et entame une relation complexe avec Tedros (Tesfaye), gourou d’une secte contemporaine.

Au moment où ces lignes sont écrites, The Idol de HBO a un taux d’approbation de 17% sur Rotten Tomatoes. Elle était précédemment à 9% ce qui a fait d’elle la seule série de l’histoire de HBO à recevoir un taux d’approbation aussi bas, en dessous des 10%, mais cela lui donne aussi la distinction d’être la série originale HBO la moins bien notée de tous les temps.

Plus de critiques seront probablement publiées, mais pour le moment, c’est très mauvais signe pour la série qui est accusée de faire de la pornographie gratuite. Cela étant, c’est peut-être de la mauvaise publicité, mais cela pourrait attirer les curieux au début de la diffusion en juin et faire des bons chiffres pour la chaine premium parce que les gens adorent un bad buzz.

Donnant une note « D » à la série, Collider demande: « Comment une série avec autant de nudité, de sexe et d’érotisme peut-elle être si fade ? » Le London Evening Standard dit que la série « ressemble plus à du porno sordide et torturé » ; Pour Rolling Stone c’est « Bien pire que ce à quoi vous vous attendiez ». Le Daily Telegraph y ajoute sa pierre à l’édifice en disant : « Même la musique est épouvantable ».

L’une des rares critiques positives de la série vient de Vanity Fair, qui écrit : « The Idol offre suffisamment de divertissements réguliers à l’ancienne pour équilibrer son épanouissement agressif et la fanfaronnade de ses ambitions thématiques. »

Le consensus critique de Rotten Tomatoes pour la série se lit comme suit : « Tout aussi fleuri et louche que l’industrie qu’il cherche à satiriser, The Idol se place sur un piédestal avec un style débridé mais se fane sous les projecteurs. »

La série met également en vedette Suzanna Son, Troye Sivan, Moses Sumney, Jane Adams, Dan Levy, Jennie Ruby Jane, Eli Roth, Rachel Sennott, Hari Nef, Da’Vine Joy Randolph, Mike Dean, Ramsey et Hank Azaria.

The Idol démarre le 4 juin sur HBO et sera disponible en France sur Amazon Prime Video.

Source : Rotten Tomatoes / Crédit ©HBO