Thunderbolts : Ayo Edebiri de The Bear rejoint le film Marvel

Le MCU a une nouvelle recrue. Ayo Edebiri connue pour son rôle de sous-chef dans la série The Bear, vient de rejoindre le film Marvel Thunderbolts.

Pour le moment, son rôle reste secret mais elle rejoint un ensemble de méchants Marvel qui comprend Florence Pugh (Yelena Belova), Sebastian Stan (Bucky Barnes), David Harbour (Red Guardian), Hannah John-Kamen (Ghost), Wyatt Russell (John Walker), Olga Kurylenko (Taskmaster) et Julia Louis-Dreyfus dans le rôle de la comtesse Valentina Allegra de Fontaine.

Le film Thunderbolts est en préparation chez Marvel depuis un certain temps et le studio a officiellement confirmé le casting à la D23 Expo de Disney qui s’est tenue en septembre 2022.

Les Thunderbolts ne sont pas exactement des personnages de premier plan de Marvel, mais ils ont une longue histoire dans les comics. Ce groupe hétéroclite de super-vilains réformés a fait ses débuts en 1997, prenant souvent en charge des missions dangereuses pour le gouvernement, à l’image de la Suicide Squad de DC.

Le réalisateur de Paper Towns, Jake Schreier, réalisera le film à partir d’un scénario écrit par Eric Pearson (Black Widow). Ce film fait partie de la phase 5 de Marvel qui commence le mois prochain avec Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Thunderbolts y mettra fin lorsqu’il sortira en salles le 26 juillet 2024.

Ayo Edebiri a reçu des nominations aux Critics ‘Choice Awards, aux Gotham Independent Film Awards et aux Independent Spirit Awards pour son rôle dans The Bear. Elle a également prêté sa voix à la comédie animée Big Mouth de Netflix, a joué et écrit pour la série Dickinson et a écrit pour What We Do in the Shadows. Plus récemment, elle a joué dans la comédie Sundance Theatre Camp, dont la première est prévue plus tard cette année.

Source : EW / Crédit ©Getty Images