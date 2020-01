Shameless saison 10 : L’amour triomphe dans le final ! (spoilers)

Retour sur le final de la saison 10 de Shameless qui se termine avec le mariage qu’on espérait tous mais qu’on n’imaginait pas arriver. Spoilers.

Personne ne pensait que cela arriverait vraiment un jour, mais les fans l’ont rêvé et Shameless l’a fait. Ian Gallagher (Cameron Monaghan) et Mickey Milkovich (Noel Fisher) se sont dit oui pour la vie dans le final très émouvant de la saison 10 de Shameless. Et ces deux-là reviennent de très loin, c’est donc satisfaisant de les voir enfin se marier. Mais avant d’en arriver là, ils ont eu quelques obstacles à surmonter. Cela dit, ce n’est rien que Gallavich ne peut surmonter. Quand les Gallagher et les Milkovich s’associent, ils peuvent déplacer des montagnes.

Dans le final, le matin même de la cérémonie, le père le Mickey, toujours aussi homophobe, a mis le feu à la salle qu’ils avaient réservée pour se marier. Cela a donc forcé les Gallagher a trouvé un autre lieu pour que le couple se marie quand même ce jour-là. Ils ont finit par trouver un lieu qui se trouve ne pas être le plus « LGBTQ friendly » mais ce sont des débrouillards. Grâce à Lip et Debbie, ils ont réussi à manipuler la propriétaire (une ex conquête de Frank) pour qu’elle ne remarque rien.

Le mariage en lui-même était très émouvant. Après 10 ans d’amour et de péripéties, Ian et Mickey se sont mariés devant un parterre d’invités très émus. Même Frank, qui n’avait même pas l’intention de venir (grâce à l’ingéniosité de Liam, il était présent), était fier de voir son fils se marier. L’échange des vœux était touchant et tout le monde a versé sa larme quand ils ont été prononcés mariés. Cet épisode a prouvé que parfois, l’amour triomphe de la haine, c’était beau.

Des visages manquent à l’appel

Il manquait tout de même certains personnages qu’on aurait vraiment aimé voir dans ce final. Mandy Milkovitch (Emma Greenwell) reste un personnage qui manque énormément. Elle aurait dû être présente pour voir son frère épouser son meilleur ami. On regrette aussi énormément l’absence de Fiona. On sait évidemment qu’Emmy Rossum a quitté la série mais elle reste importante dans l’esprit des fans. Elle n’a même pas été mentionnée une fois ce qui est regrettable.

Cela aurait vraiment été apprécié s’ils avaient eu un mot à son sujet pour au moins expliquer le fait qu’elle ne soit pas présente au mariage de son frère parce que Fiona aurait aimé être là pour Ian. Celle qui a été mentionnée, c’est Monica (Chloe Webb) qui manque beaucoup à Ian depuis qu’elle est morte. Il se confie à Debbie qui lui dit que leur mère aurait adoré cette journée. C’était touchant mais la scène aurait été encore plus parfaite si Fiona était aussi dans la conversation.

Un beau final pour une saison bancale

La saison se termine bien pour tout le monde à l’exception de Debbie qui est pourchassée par la police. A la fin de l’épisode, deux inspecteurs se pointent à la casa Gallagher pour l’arrêter. Elle est accusée de viol sur mineur après sa relation avec Julia (Alison Jaye), la fille de son ex Claudia (Constance Zimmer). En dehors de la journée qu’elle a passé en prison après s’être battue contre une pro-life, c’est la première fois que Debbie a un véritable problème avec la justice. On attend de voir comment cette affaire va se dégoupiller dans la dernière saison.

C’est une belle fin pour une saison qui aura été très chaotique et dont l’absence de Fiona se ressent fortement. On n’entrera pas dans les détails et on préfère se pencher sur le positif mais plusieurs histoires cette année n’ont ni queue ni tête et on finit vite par se lasser dans cette saison 10.

La saison est vraiment sauvée par ce final qui restaure un peu notre fois en cette série qui fut un temps l’une des séries plus jouissive à regarder. Honnêtement, Shameless marche bien mieux quand les Gallagher sont en symbiose et c’était le cas dans ce final. Ils sont trop divisés durant le reste de la saison et la série en souffre. L’union a toujours fait la force de la série, les scénaristes doivent s’en souvenir.

On espère vraiment que la saison 11, qui sera la dernière, livrera une fin digne de ce nom pour une série qui n’a pas froid aux yeux et qui aura marqué la décennie.

Shameless reviendra bien plus tôt qu’on pouvait l’imaginer puisque la dernière saison sera diffusée cet été sur Showtime.

Crédit ©Showtime