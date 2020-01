Shameless : Dernière saison annoncée; saison 2 pour The L Word Generation Q et Work in Progress

Showtime renouvelle Shameless pour une 11ème et dernière saison et annonce des saisons 2 pour The L Word Generation Q et Work in Progress.

Shameless approche de la fin. Alors que la série en est à sa saison 10, la chaine Showtime annonce que la saison 11 sera la dernière. Cette nouvelle n’est pas étonnante, on sent que la série s’essouffle. Tout comme la version britannique la série s’arrêtera après 11 saisons. Il reste 2 épisodes avant la fin de la saison 10.

La saison dernière Emmy Rossum a décidé de quitter la série, on attend de voir si elle reviendra pour les adieux la saison prochaine.

En plus du renouvellement de Shameless, le patron de Showtime annonce des saisons 2 pour les séries The L Word Generation Q et Work in Progress. The L Word Generation Q est la suite/revival 10 ans après de la série The L Word, qui suit un groupe d’amis LGBTQ à Los Angeles. Sa saison 2 aura 10 nouveaux épisodes contre 8 pour la première.

De son côté, la nouveauté Work in Progress de la comédienne Abby McEnany aura également une seconde saison. La série, une des belles surprises de cette saison, voit McEnany dans une version fictive d’elle-même qui se voit transformer par une nouvelle relation amoureuse.

Work in Progress a été co-créée par McEnany avec Tim Mason et elle est produite et co-écrite par Lilly Wachoski (Sense8).

Les saisons en cours de Shameless, The L Word Generation Q et Work in Progress se terminent toutes le 26 janvier prochain. La saison 10 de Shameless devrait être prochainement disponible sur Prime Video tandis que The L Word Generation Q et Work in Progress sont disponibles sur MyCanal.

Source : EW et TVLine / Crédit ©Showtime