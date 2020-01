Arrow saison 8 : Felicity et d’autres personnages de retour dans le final (photos)

Découvrez les images du dernier épisode de Arrow avec le retour d’Emily Bett Rickards alias Felcity aunsi que d’autres personnages.

La fin de la série Arrow est très proche mais elle ne se terminera pas avant qu’un personnage central ne revienne. La semaine prochaine, la CW diffusera le final de la série. Ce dernier épisode sera l’occasion de revoir Felicity Smoak qui fera son retour pour dire au revoir à son mari. En effet, d’Emily Bett Rickards reprendra son rôle une toute dernière fois alors qu’elle a quitté la série l’an dernier.

Vers la fin de la saison 7, avant qu’Oliver ne parte pour faire face à la Crise, Felicity partait se cacher et avait donné naissance à leur fille Mia. Elle avait alors élever leur enfant seule, en cachette de tout le monde. Puis la dernière fois que nous avons vu Felicity, c’était dans un flashforward où elle entrait dans un portail avec le Monitor, présument pour retrouver Oliver.

Crisis on Infinite Earths a changé bien des choses, et les vies et trajectoires des personnages ont pris une autre direction. Les photos dévoilées par la CW montrent ainsi la présence de Felicity mais également celles de plein d’autres personnages dont certaines surprises.

Susanna Thompson qui joue la mère d’Oliver Moira Queen, Willa Holland (Thea Queen), Sea Shimooka (Emiko Queen), Echo Kellum (Curtis Holt) et Joe Dinicol (Rory/Ragman) sont là. Notez que Grant Gustin (Barry Allen) et Caity Lotz (Sara Lance) seront aussi présents dans le final pour les funérailles de leur ami. Et bien évidemment, le reste de la Team Arrow régulière est là.

Arrow saison 8 – Photos du final Arrow saison 8 – Photos du final Arrow saison 8 – Photos du final Arrow saison 8 – Photos du final Arrow saison 8 – Photos du final Arrow saison 8 – Photos du final Arrow saison 8 – Photos du final Arrow saison 8 – Photos du final Arrow saison 8 – Photos du final Arrow saison 8 – Photos du final Arrow saison 8 – Photos du final Arrow saison 8 – Photos du final Cliquez sur l'image pour l'agrandir

La présence de Moira et Emiko reste à expliquer puisque techniquement elles sont mortes mais l’univers a été rebooté, elles ont donc peut-être survécu dans cette nouvelle timeline. Le jeune William est aussi sur ces images ce qui prouve qu’il va reprendre contact avec sa famille et grandir avec sa sœur Mia.

S’il n’est pas présent sut ces images, il est confirmé que Paul Blackhorne (Quentin Lance) sera de retour pour ce dernier épisode.

Clairement, ce dernier épisode risque d’être plein d’émotion. Voir tour ces personnages réunis promet que les larmes vont couler pour dire adieu à Oliver Queen.

Le final d’Arrow sera diffusé le 28 janvier prochain sur la CW puis sur Netflix dans quelques semaines.

Source : EW / Crédit ©CW