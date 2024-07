Deadpool & Wolverine : Caméos surprises au panel du Comic Con 2024 (spoilers)

Plusieurs acteurs ont fait une apparition surprise durant la projection de Deadpool & Wolverine au San Diego Comic Con 2024. SPOILERS.

Après une convention assez calme l’an dernier à cause de la grève des acteurs, la Comic Con 2024 voit la présence de plusieurs stars qui se sont déplacés pour le plus grand plaisir des fans dans l’assistance. Et c’est notamment le cas pour Deadpool & Wolverine qui regorge de caméos.

***Attention, la suite de cet article révèle la présence de plusieurs personnages surprises présents dans le film. Vous êtes prévenus.***

Tout d’abord, Chris Evans est de retour dans le MCU. L’ancien Captain America apparaît dans Deadpool & Wolverine dans un twist énorme : non pas en tant que Steve Rogers, mais en tant que son personnage des Quatre Fantastiques, Johnny Storm, 17 ans après avoir joué le personnage pour la dernière fois.

Et pour célébrer le moment de retour aux sources, Evans a surpris les fans en compagnie d’autres stars invitées lors du panel du film au Comic-Con 2024 à San Diego jeudi soir après que les participants du Hall H ont eu droit à une projection du film Marvel.

À la fin de la projection, Ryan Reynolds a accueilli Evans, Dafne Keen, Jennifer Garner (avec une robe rouge Elektra), Channing Tatum (portant un t-shirt Gambit !) et Wesley Snipes sur scène avec Hugh Jackman, Emma Corrin, le réalisateur Shawn Levy et le patron de Marvel, Kevin Feige.

Comme vous l’avez compris, Deadpool & Wolverine a ressuscité les anciens personnages de Marvel de leurs jours pré-MCU : Elektra de Garner de Daredevil sorti en 2003 et Elektra de 2005, le film Gambit de Tatum qui n’a jamais vu le jour et Snipes de sa trilogie Blade (dans laquelle Reynolds est apparu dans Blade : Trinity de 2004).

Feige et le duo principal du film ont déclaré à quel point cette expérience fut l’une des meilleures de leur vie : « S’il y avait le moindre doute sur le fait que les films sont meilleurs avec une foule… c’était l’une des meilleures expériences cinématographiques de ma vie », a déclaré Feige lors du panel.

« Cela a été la meilleure expérience cinématographique de ma vie, de 2015 à aujourd’hui », a ajouté Reynolds. « J’étais en vrac, je suis trempé. C’est un immense honneur et un privilège d’être ici à côté du X-Man, Hugh Jackman. »

« Je suis d’accord, Kevin, pour moi, ce fut l’une des expériences les plus incroyables de ma vie », a déclaré Jackman. « Je me sens tellement privilégié de l’avoir regardé avec vous. J’ai joue Wolverine pour la première fois il y a 24 ans. Merci à tous. Shawn et Ryan, merci de m’avoir donné une raison de revenir. »

Deadpool & Wolverine est désormais dans les salles de cinéma.

Source : Deadline, EW / Crédit ©DR