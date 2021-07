Walking Dead Universe : Pas de Rick dans World Beyond et saut dans le temps pour Fear ? ? (teasers)

Dates de diffusion pour la saison 7 de Fear the Walking Dead et la saison finale de World Beyond qui ne verra pas la présence de Rick Grimes.

Le Comic Con de San Diego a dévoilé un trailer pour la série-mère The Walking Dead, mais il a également dévoilé des dates de lancement ainsi que des teasers pour les nouvelles saisons de ses séries dérivées Fear the Walking Dead et The Walking Dead World Beyond.

Tout d’abord, World Beyond débutera sa seconde et dernière saison le 3 octobre prochain puis Fear arrivera le 17 octobre pour sa saison 7. On a également appris que Gus Halper (Dickinson) rejoignait Fear dans le rôle d’un personnage nommé Will.

Deux extraits pour Fear ont aussi été dévoilés. Le premier avec June (Jenna Elfman) et John Sr (Keith Carradine) et le second avec Morgan (Lennie James) et Grace (Karen David) qui s’occupent du bébé en pleurs.

World Beyond a aussi offert un premier teaser en vidéo.

Pas de Rick Grimes dans les séries

Pour finir, si certains fans s’attendaient à voir Rick Grimes apparaitre dans World Beyond, ce ne sera pas le cas. Celui qui a été vu pour la dernière fois dans un hélicoptère de la CRM ne fera pas d’apparition dans la série spin-off. En teasant de grands moments pour la saison 2, le producteur Scott Gimple dit que ces moments ne concernent pas Rick « Ce n’est pas Rick, ce n’est pas Rick, » dit-il.

Les films avec Rick sont actuellement en préparation et ils sont bien liés à la série limitée, néanmoins, Rick ne reviendra pas avant les longs-métrages.

Pour finir, on apprend que les timelines des deux séries pourraient bien se synchroniser à la fin de la saison 7 de Fear. Quand on demande à Gimple si les séries finiront par se rejoindre dans le temps, il confie : « Elles sont assez loin l’uen de l’autre en ce moment. Nous avons parlé de choses dans cette série et nous avons parlé de choses dans les autres séries. Je vais vous donner l’une de ces [réponses] standard : c’est possible. »

Les événements de Fear se déroulent actuellement trois ans après l’épidémie mondiale de 2010, ce qui place l’action en cours à peu près au même moment où Rick Grimes (Andrew Lincoln) disparaît à bord de l’hélicoptère CRM dans la saison 9 de The Walking Dead. Au cours de cette même saison, un saut de six ans a placé The Walking Dead sur une trajectoire linéaire avec World Beyond dont leurs dixième et première saisons respectives se déroulent une décennie après l’apocalypse.

On attend de voir si Fear fera un saut dans le temps à la fin de sa saison 7.

Crédit ©AMC