The Walking Dead : Trailer de l’ultime saison avec un aperçu du Commonwealth

Nouveau trailer pour la saison 11 de The Walking Dead à l’occasion du panel de la série au Comic Con de San Diego, ultime saison de la série

Elle aura duré plus d’une décennie et été un véritable phénomène télévisuel. The Walking Dead quittera les écrans à l’issue de sa saison 11, après avoir donné naissance à de multiples spin-offs, signe que la franchise a encore de beaux jours devant elle. A l’occasion du Comic Con de San Diego, AMC a dévoilé un trailer de la saison 11 qui devrait arriver sur les écrans américain et d’OCS en France en 2022.

Un trailer qui montre que la saison 11 suivra les évènements du final de la saison 10, avec Negan et Maggie et proposera autant d’action que d’émotion, pour la fin des aventures des membres du camps d’Alexandria.

Un trailer qui propose aussi quelques images de militaires ainsi que d’un métropole qui pourrait bien être les restes de la ville de Washington DC. On y aperçoit aussi les fameux « reapers », qu’on n’avait pas encore vu dans la série mais que les lecteurs de comics connaissent bien.

Comme les chuchoteurs, ces derniers sont masqués, mais pas avec des restes de zombies, comme le montre bien ce trailer. La showrunner de la série a d’ailleurs teasé ces derniers à l’occasion du panel virtuel consacré à la série qui accompagnait ces images : « Ce sont des gens très entrainés. Entrainé à l’Apocalypse. Chacun d’entre eux est un soldat extrêmement brutal et méthodique. Ils sont au sommet de l’échelle des pires meurtriers. »

Le Commonwealth

La showrunner promet aussi qu’on explorera enfin le Commonwealth avec de nouveaux visages aux castings de la série : Michael James Shaw sera par exemple un des leaders militaire du Commonwealth, du nom de Mercer. Laila Robins (The Boys, Blacklist) incarnera l’un des membres clés de cet état comme dans les comics : Pamela Milton. Dans ces derniers, elle est Gouverneur du Commonwealth qui se situerait dans une province de l’état d’Ohio. C’est un état de classes, avec différent niveaux de vie, dépendant de la valeur de chaque personne dans la communauté. Un état où visiblement il fait bon vivre malgré les zombies, comme le montre une brève « publicité » en fin de bande annonce de cette saison 11.

Une nouvelle forme de société qui va bien évidemment confronter la philosophie des deux camps vis-à-vis de ce que peut être un modèle de vie post-apocalytique, comme dans le matériel originel, et si deux modèles radicalement opposés sont capables de trouver un compromis pour exister.

Josh Hamilton (13 Reasons Why) rejoint aussi le casting de cette ultime saison de The Walking Dead. Il devrait y jouer le personnage de Lance Hornsby, l’homme qui présente le Commonwealth dans la vidéo. Tous ces personnages seront là toute la saison visiblement.

Pour savoir comment The Walking Dead quittera nos écrans au bout de 11 ans, il faudra attendre 2022.

The Walking Dead saison 11 : TRAILER

Crédit photos : ©AMC