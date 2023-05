Barbie : Ken et Barbie en état d’arrestation dans le tralier et musique du film dévoilée !

Nouvelle bande-annonce pour le film Barbie avec Margot Robbie et Ryan Gosling et la musique de Dua Lipa se dévoile.

Warner Bros a dévoilé un nouvel aperçu du film Barbie avec Margot Robbie et Ryan Gosling. Alors que jusqu’à présent l’histoire du film était gardée secrète, cette nouvelle bande-annonce donne enfin une meilleure idée de ce qui sera ce film

Fatigués de leurs journées à Barbieland (où tout le monde s’appelle apparemment aussi Barbie et Ken), Barbie (Robbie) et Ken (Gosling) s’aventurent au-delà des frontières de leur patrie.

La nouvelle bande-annonce montre Barbie et Ken explorant le monde moderne, qui est assez différent du refuge de leur style de vie en plastique rose. À Venice Beach, Barbie frappe un homme qui lui gifle les fesses, et elle et Ken finissent au poste de police. Pendant ce temps, les gens dans notre monde commencent à paniquer à l’idée qu’une vraie Barbie se promène dans les rues de L.A.

En plus de cette bande-annonce, la bande-originale du film commence à se dévoiler avec notamment Dance the Night, le nouveau titre de Dua Lipa (qui joue la Barbie Sirène dans le film), dont le clip est disponible. La bande-annonce contient aussi ce titre et on peut y voir une scène de danse avec les acteurs.

Dans le reste des artistes qui ont contribué à la bande originale aux côtés de Dua Lipa, on trouve Ava Max, Charli XCX, Dominic Fike, Fifty Fifty, Gayle, Haim, Ice Spice, Kali, Karol G, Khalid, Lizzo, Nicki Minaj, PinkPantheress, Ryan Gosling, Tame Impala et The Kid Laroi. Le projet de compilation sort le 21 juillet.

Aux côtés de Robbie et Gosling, « Barbie » voit à son affiche Will Ferrell, Connor Swindells, Nicola Coughlan, Emerald Fennell, Kate McKinnon, Michael Cera, America Ferrera, Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman, Sharon Rooney , Ana Cruz Kayne, Ritu Arya, Jamie Demetriou, Emma Mackey, Dua Lipa, Issa Rae, Hari Nef, Alexandra Shipp, Simu Liu, Scott Evans, Ncuti Gatwa et Helen Mirren.

Réalisé par Greta Gerwig, Barbie sort le 19 juillet.

Barbie – Bande-annonce VF

Barbie – Bande-annonce VOST

Dua Lipa – Dance the Night