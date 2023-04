The Flash : Le film met en place l’univers de James Gunn (bande-annonce)

Alors que la nouvelle bande- annonce de The Flash vient de sortir, le réalisateur Andy Muschietti tease comment le film met en place le nouvel univers DC.

James Gunn, le co-président de DC Studios, a déclaré que le film The Flash, « réinitialise tout l’univers DC ». Cela ouvrira sans aucun doute la voie aux prochains films et séries récemment annoncés, qui comprend notamment le film Superman: Legacy sur un jeune Clark Kent, un nouveau film Batman inspiré du comic The Brave and the Bold de Grant Morrison ou encore une série basée sur l’univers des Amazones de Wonder Woman.

Après avoir projeté un montage non définitif de The Flash lors d’un événement à Los Angeles lundi, le réalisateur Andy Muschietti a teasé comment le film met en place l’univers de James Gunn à venir. Le film a aussi été projeté durant le CinemaCon qu se déroule actuellement à Las Vegas.

Au cours d’une conversation de questions-réponses avec la productrice Barbara Muschietti (la sœur d’Andy), le cinéaste a été interrogé sur la fin du film. Sans entrer dans les spoilers, Muschietti a confirmé que le film changerait légèrement l’univers à l’avenir, mais pas complètement.

« Comme vous le savez, ce n’est pas la version finale », a déclaré le réalisateur. « Ce que vous avez vu n’est pas la version que vous verrez dans [les salles] le 16 juin. Et après le 16 juin… »

Selon EW, Muschietti a té coupé par sa sœur et dit : « Je suis désolé…Il y a beaucoup de surprises », a-t-il poursuivi après une pause. « C’est la grande chose … Vous m’avez demandé, est-ce une chronologie où certaines choses sont similaires et certaines choses ne le sont pas, la réponse est oui. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, allez voir le film et payez votre ticket. Ce que je dis, c’est que vous pourriez reformuler votre question et je serai là pour y répondre. »

Pour savoir exactement comment le film mettra la suite en place, il faudra donc aller le voir en salle. Il est possible que certains éléments ou des références directes aux prochains films (et séries) soient ajoutés pour plus de cohésion.

En attendant, la nouvelle bande-annonce du film est à voir ci-dessous et les premières réactions des personnes qui ont pu voir cette première version du film sont apparemment positives. Il serait plein d’émotion et rempli de surprises et ferait bien le pont entre l’ancien univers DC et le nouveau à venir

The Flash suit Barry Allen / Flash (Miller) alors qu’il remonte dans le temps pour empêcher le meurtre de sa mère, provoquant par inadvertance un effet boule de neige qui modifie radicalement l’univers DC tel que nous le connaissons. Les actions de Barry créent un monde où le général Zod (Michael Shannon) est bien vivant et déterminé à dominer le monde, sans Superman pour l’arrêter.

Dans un effort pour sauver le monde, Barry s’associe à une version alternative de lui-même, ainsi qu’à Kara Zor-El/Supergirl (Sasha Calle) et à une autre version de Bruce Wayne/Batman (Michael Keaton).

Le film est vaguement inspiré de la série limitée Flashpoint de 2011, qui a servi à redémarrer l’univers de la bande dessinée de DC. Il semble qu’il fera la même chose afin de préparer ce nouveau DCU.

The Flash, le film sera dans les salles le 14 juin.

The Flash – Bande-annonce 2 VF

The Flash – Bande-annonce 2 VOST