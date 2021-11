Hawkeye : Comment la série introduit Echo et tease un méchant (spoilers)

Le deuxième épisode de la série Hawkeye introduit Echo et tease un méchant bien connu de l’univers Marvel. Spoilers.

L’une des forces de l’univers cinématographique Marvel est la manière dont il parvient à introduire différentes figures de l’univers Marvel original, mettant en place une multitude de nouveaux personnages de manière inattendue. Hier, Disney+ a lancé sa nouvelle série Marvel en live-action, Hawkeye. Si la série nous présente enfin Kate Bishop, elle a aussi introduit une autre héroïne en la présentant d’abord comme une potentielle menace.

Les derniers moments du deuxième épisode de Hawkeye présentent officiellement l’incarnation d’Echo par le MCU. Et la particularité ici est que la série présente une future héroïne en la peignant initialement comme une menace pour Clint Barton et Kate Bishop et comme une association potentielle d’un autre seigneur du crime Marvel.

Hawkeye se concentre en grande partie sur les tribulations de Kate Bishop qui a accidentellement réclamé le costume de Ronin. Après avoir pris le costume autrefois utilisé par Hawkeye pour exercer une vengeance sanglante à travers le monde pendant la période où la moitié de l’humanité avait été décimée par Thanos, Kate se retrouve avec une cible surprenante sur le dos.

En raison des criminels qui cherchent toujours à se venger des actions de Hawkeye, Clint Barton s’implique dans sa situation, essayant de récupérer le costume avant que quelqu’un d’autre ne puisse être blessé. À travers une série de rebondissements, Barton et Bishop se retrouvent entre les mains des gangsters de la Mafia des Survêts, qui informent rapidement leur employeur de leur récente capture et cette personne se trouve être Echo (Alaqua Cox).

Qui est Echo ?

Echo – qui est sur le point d’avoir sa propre série Disney+ MCU issue des événements de Hawkeye – devient finalement une héroïne à part entière. Echo a fait ses débuts dans le comic Daredevil #9 de David Mack et Joe Quesada. Rendue orpheline par Wilson Fisk – alias le Kingpin – le seigneur du crime basé à New York a accueilli Maya Lopez et l’a élevée comme sa fille.

Se révélant être une prodige à un jeune âge, malgré sa surdité, Maya est finalement tombée amoureuse de Matt Murdock – et l’a combattu en tant qu’Echo, croyant que son alter-ego Daredevil était une menace pour son père adoptif. Se retournant finalement contre Fisk lorsqu’elle apprit la vérité à son sujet, Echo devint une figure héroïque de l’univers Marvel, adoptant l’identité de Ronin et rejoignant les Avengers. Récemment, Echo a endossé le rôle du nouveau Thunderbird après être devenu le dernier hôte de la Phoenix Force.

Rédemption à venir ?

L’apparition d’Echo en tant que chef apparent du gang des Survêts implique qu’elle n’a pas encore atteint son arc de rédemption et qu’elle reste plutôt engagée dans une vie de criminelle. Cela ne signifie pas pour autant qu’elle est piégée sur ce chemin de crime. De nombreux personnages de Marvel – y compris l’homologue de la bande dessinée d’Echo – ont commencé comme des personnages plus méchants avant de se retourner et de se battre aux côtés de leurs collègues super-héros.

Avec une série entière dédiée à ses débuts dans un avenir proche, il est probable que Hawkeye verra Echo initialement présentée comme une figure de proue criminelle avant de passer à un chemin plus noble en tant que héros à part entière. On imagine aussi qu’elle est encore liée à Fisk et cela se fait demander si la rumeur sur les retours de Vincent d’Onofrio et Charlie Cox est vraie. Le lien de longue date d’Echo avec Fisk dans les comics en fait une possibilité intéressante – et peut-être le meilleur moyen d’établir Kingpin comme une menace générale dans le MCU après son apparition dans Daredevil.

On attend de voir comme évoluera le personnage d’Echo dans le reste de la saison de Hawkeye.

Hawkeye, c’est le mercredi sur Disney+.

