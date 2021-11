Hawkeye : Une série Marvel de Noël sympathique avec un duo de choc

Critique de Hawkeye, nouvelle série Marvel de Disney+ avec Jeremy Renner et Hailee Steinfeld qui ne se prend pas trop au sérieux.

2021 est une année remplie de séries Marvel/MCU. Après WandaVision, Falcon et le Soldat de l’Hiver, Loki et What If…?, c’est au tour de Hawkeye de se dévoiler sur la plateforme Disney+. Comme son nom l’indique, elle est centrée sur Hawkeye alias Clint Barton, l’archer des Avengers, mais elle est aussi surtout à propos d’un nouveau personnage : Kate Bishop, une archère de 22 ans qui rêve de devenir une super-héroïne. L’histoire s’inspire des comics Marvel de Matt Fraction et David Aja, publiés de 2012 à 2015, qui mettent en scène le quotidien de ce héros ordinaire au sein de sa famille.

Au début de la série, Clint n’a qu’une mission apparemment très simple : retourner à temps dans sa famille pour Noël, mais est-ce aussi simple que ça ? Clairement, il va avoir quelques obstacles sur son chemin et il va devoir faire équipe avec Kate Bishop alors qu’une présence du passé de Barton menace de faire dérailler l’esprit festif.

Cette présence du passé sont les ennemis que Clint s’est faits durant sa période Ronin. Kate a trouvé le costume de Ronin dans une vente aux enchères clandestine et l’a porté pour se battre contre des malfrats. La réapparition de Ronin va attirer l’attention et surtout mettre en colère le gang des Survêts qui en a gros après lui. Tentant de découvrir qui se cache dans son ancien costume de Ninja, Clint va réaliser qu’il s’agit d’une jeune de 22 ans qui s’est rapidement mis dans de beaux draps et par la même occasion, l’a trainé dedans.

Deux ans après Avengers Endgame

Comme les autres séries, Hawkeye se déroule après les événements d’Avengers Endgame, mais elle se passe plus tard. Alors que WandaVision, Falcon et le Soldat de l’Hiver et Loki se passent très peu de temps après Endgame, Hawkeye prend un peu plus de recule et se déroule deux ans après. Le réalisateur Rhys Thomas a confirmé cette information importante qui permet de se repérer dans la chronologie parfois compliquée du MCU. Le présent du MCU, soit la fin d’Avengers Endgame est l’année 2023, ce qui signifie que Hawkeye se passe à la fin de 2025.

Il est aussi possible que Thomas implique que la fin de 2023 est toujours comptée comme un an et 2024 est une année distincte, ce qui en fait la fin de 2024. Quoi qu’il en soit, le monde a changé dans Hawkeye, même si on ne le voit pas immédiatement à l’écran, on est après les événements de toutes les séries citées plus haut mas aussi après les événements des Eternels et probablement ceux de Spider-Man No Way Home qu’on verra le mois prochain.

Un duo amusant

Les deux premiers épisodes que nous avons pu visionner mettent en place l’intrigue de cette série en 6 épisodes; mais elle se concentre surtout sur Kate, qui dans son enfance (durant les événements du premier film Avengers) a été inspiré par Hawkeye. Elle a grandi en ayant Hawkeye comme idole et souhaite devenir une héroïne archère comme lui. C’est intéressant parce que Hawkeye est généralement considéré comme l’Avenger le moins adulé et le moins fun, mais cela réchauffe le cœur de voir qu’il est un modèle pour les plus jeunes. Après tour, il n’a pas de super-pouvoirs ou de super-costume et il est la preuve qu’on peut être un héros malgré cela.

Il y a un mystère en jeu ici autour du costume Ronin et Kate a aussi ses problèmes impliquant sa mère (Vera Farmiga) et son futur beau-père (Tony Dalton), mais le point culminant de la série est la relation naissante, souvent conflictuelle, entre Kate et Clint. Le Hawkeye original, bien sûr, ne veut rien avoir à faire avec tout ça. Il essaie juste de tout régler le plus rapidement possible afin de retourner auprès de sa famille. En attendant, il passe son temps avec la jeune archère c’est un moment dont Kate rêve depuis qu’elle est jeune, et elle ne veut pas le lâcher, comme une petite sœur s’attache à un grand frère qui ne veut pas l’avoir dans les patte mais qui est obligé de faire du babysitting.

Kate et Clint ont une grande alchimie combative, abordant toujours les problèmes dans une perspective exactement opposée. Leurs échanges sont drôles et leur alchimie est suffisamment forte pour que l’un des personnages les moins charmants du MCU devienne sympathique. Il reste ronchon mais il est touchant. Le contraste entre le cynisme de Clint et l’énergie positive de Kate fonctionne et apporte une bonne dynamique.

Noël en toile de fond

Le thème de Noël reste assez sympathique et c’est parfait pour cette fin d’année. C’est une comédie d’action et pas une série de Noël traditionnelle, ce qui change. (Pensez à un Die Hard façon Marvel). Un peu comme WandaVision et Loki, Hawkeye se suffit à lui-même pour éviter en grande partie la fatigue des super-héros. Cela pourrait changer à mesure que la série avance et se connecte davantage au MCU global. Mais très tôt, il parvient à transformer une série sur l’Avenger le moins amusant en une histoire rempli de cœur et d’humour.

Comme la plupart des séries Marvel de Disney+, Hawkeye est essentiellement un passage de relais. Elle met clairement en place le personnage de Kate qui prendra éventuellement la place d’Hawkeye dans les Avengers ou qui prendra sa propre place parmi les Young Avengers s’ils se forment un jour à l’écran. Clint est un héros au bord de la retraite, il devient sourd et porte désormais un appareil auditif. Son seul souhait est d’être avec sa famille et de profiter de la vie qu’il peu désormais avoir grâce au sacrifice de Natasha. Il se doit de vivre sa vie pour que ce sacrifice n’est pas été fait en vain.

Si la série a des moments sérieux, elle reste très légère avec des enjeux qui ne sont pas très élevés, du moins pour l’instant. Tout ne fonctionne pas nécessairement dans la série, mais les deux premiers épisodes sont solides et vous feront passer un bon moment. Et on ne résiste pas à Rogers The Musical, la comédie musicale sur les Avengers à mourir de rire. On aimerait presque qu’elle soir réelle !

Hawkeye, c’est chaque mercredi à partir de ce 24 novembre sur Disney+

Crédit ©Disney+