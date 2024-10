Good Omens : Pas de saison 3 mais un film final de 90 minutes

La saison 3 de Good Omens est finalement réduite à un épisode spécial de 90 minutes.

La fin est proche pour Good Omens. Prime Video a annoncé jeudi que la saison 3 de la série dirigée par Michael Sheen et David Tennant, basée sur le roman du même nom de Terry Pratchett et Neil Gaiman, ne comporterait qu’un seul épisode de 90 minutes.

Ce film final remplace la troisième et dernière saison annoncée précédemment qui a été suspendue en septembre après que plusieurs femmes ont accusé Gaiman d’agression sexuelle.

Gaiman, qui ne sera pas impliqué dans la production de cet épisode spécial de conclusion, a contribué à l’écriture mais a été retiré du générique en tant que producteur exécutif de l’épisode.

Good Omens a initialement été créée en tant que série limitée pour Prime Video en mai 2019. En 2021, le streamer a annoncé une deuxième saison de six épisodes du drame fantastique et humoristique sur le duo improbable de l’ange Aziraphale (Sheen) et du démon Crowley (Tennant), qui ont fait équipe pour sauver le monde de l’apocalypse.

Lorsque Good Omens a été renouvelé pour une troisième et dernière saison en décembre dernier, Gaiman a déclaré que les six derniers épisodes « termineraient l’histoire que Terry et moi avons complotée en 1989 et en 2006 ».

Les saisons 1 et 2 de Good Omens sont disponibles sur Prime Video. Amazon MGM Studios n’a pas encore annoncé de date de sortie pour le dernier épisode dont le tournage se tiendra début 2025 en Écosse.

