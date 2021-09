Teen Wolf revient avec film ! (Teaser)

La série Teen Wolf fait son retour avec un film en préparation pour la plateforme Paramount+.

Depuis des années les fans de Teen Wolf ne cessent de hurler comme des loups pour un retour de la série. Le Wolf Pack a enfin été entendu et Teen Wolf reviendra avec un film l’année prochaine. MTV Entertainment Studios a annoncé un nouvel accord avec le créateur Jeff Davis, qui comprend un film Teen Wolf ainsi qu’une série nommée Wolf Pack.

Davis écrira et produira le film. Selon un communiqué de presse, des discussions sont déjà en cours avec le casting original. Certains membres du casting original y compris Tyler Posey, Dylan O’Brien, Holland Roden, ont déjà manifesté leur intérêt pour un revival. Ce ne devrait donc pas être difficile de les faire revenir.

La description du film se lit comme suit : Une pleine lune se lève à Beacon Hills, et avec elle un mal terrifiant a émergé. Les loups hurlent à nouveau, appelant au retour des Banshees, des Werecoyotes, des Hellhounds, des Kitsunes et de tous les autres métamorphes dans la nuit. Mais seul un loup-garou comme Scott McCall, qui n’est plus un adolescent mais toujours un Alpha, peut rassembler à la fois de nouveaux alliés et réunir des amis de confiance pour lutter contre ce qui pourrait être l’ennemi le plus puissant et le plus meurtrier qu’ils aient jamais affronté.

Teen Wolf reviendra courant 2022 sur Paramount+. On attend de voir qui sera le diffuseur Français mais il est probable que ce soit toujours MTV puisqu’il s’agit du même groupe, à moins que Netflix, qui a les 6 saisons, négocie les droits de diffusion.

Source : Variety / Crédit ©MTV