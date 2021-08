The Batman : Matt Reeves voulait faire « le Batman le plus émouvant jamais réalisé »

Matt Reeves confie qu’il voulait faire « le Batman le plus émouvant jamais réalisé ».

Le nouveau Batman ne sortira pas avant mars 2022, mais de nouvelles mages du film ont été dévoilées pour une poignée de chanceux durant le CinemaCon de Las Vegas.

Pour le moment, le nouveau trailer n’est pas disponible mais selon EW, « l’esthétique sombre du film est pleinement en vigueur alors que nous voyons des morceaux d’un Gotham pluvieux jetés dans le chaos. Bruce Wayne (Robert Pattinson) rumine dans les rues de la ville. Nous avons un aperçu rapide d’Alfred (Andy Serkis), Batman battant des ennemis, des explosions, des policiers et encore plus de chaos. »

Les extraits du film étaient entremêlés d’aperçus des coulisses et des images de Reeves et de ses acteurs parlant du film, qui, selon le réalisateur, étaient partiellement inspirés de Batman: Year One de Frank Miller. « J’ai senti que nous avons vu beaucoup d’histoires d’origine. Il semble que les choses vont de plus en plus loin dans la fantaisie, et j’ai pensé, eh bien, une chose qui n’a pas été explorée était de le faire comme le fait Year One, pour voir un jeune Batman, n’étant pas un conte d’origine, mais se référant à ses origines et en l’agitant un peu », a déclaré Reeves dans la featurette. « Vous pouvez faire en sorte que ce soit très pratique, mais j’ai aussi pensé que ce pourrait être le film Batman le plus émouvant jamais réalisé. »

Pour Robert Pattinson, ce projet était différent des autres : « Pour une raison quelconque, Batman s’est toujours distingué comme l’un des personnages majeurs du 20e siècle, et tant de gens y sont profondément connectés pour différentes raisons », a-t-il expliqué. « Dès la première conversation que j’ai eu avec Matt à ce sujet, je savais juste qu’il y avait quelque chose de radicalement différent [ici]. »

Aussi présent dans la featurette, Jeffrey Wright, qui joue James Gordon dans le film, tease que « Gotham est un personnage d’une manière que nous n’avons jamais vue auparavant. »

Robert Pattinson joue le rôle titre, Colin Farrell sera le méchant iconique Pingouin, Andy Serkis sera le fidèle majordome de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, Paul Dano sera Riddler et Zoe Kravitz incarnera Catwoman.

Notez aussi que John Turturro sera Carmine Falcone, Jeffrey Wright incarnera le Commissaire Gordon et Peter Sarsgaard sera aussi dans le film dans un rôle inconnu.

Réalisé par Matt Reeves, The Batman est prévu dans les salles de cinéma pour mars 2022.

Source : EW / Crédit ©Warner Bros