The Mandalorian : Les créatifs Star Wars doivent écouter les fans selon Jon Favreau

Jon Favreau, le créateur de The Mandalorian, pense que les équipes créatives de Star Wars doivent rester à l’écoute des feedbacks des fans.

Jon Favreau, le créateur de la série The Mandalorian, a récemment souligné l’importance des commentaires des fans. La première série en live-action de Star Wars a fait ses débuts l’année dernière sur Disney + et est disponible depuis quelques mois en France.

La série présentant aux fans le Mandalorian, un chasseur de prime solitaire joué par Pedro Pascal, qui devient le gardien inattendu d’un enfant sensible à la Force, de la même espèce que le maître Jedi Yoda. La première saison a été bien accueillie, tant du côté des fans que des critiques, qui ont adoré ses huit premiers épisodes.

Étant donné la nature conflictuelle des réponses par rapport aux récents films Star Wars, il est rafraîchissant de voir une réponse généralement unifiée du fandom et des critiques. À la lumière de cela, Favreau réitère combien il est important que les créatifs écoutent les commentaires et les feedbacks des fans.

En discutant avec THR du processus de création de The Mandalorian, le créateur met l’accent sur la façon dont les créatifs doivent écouter ce que les téléspectateurs disent de leurs projets.

« Vous mettez quelque chose dans le monde, puis cela vous fait écho. Vous devez écouter. Ce n’est pas une rue à sens unique. C’est une rue à double sens. Vous devez ressentir l’énergie du public. Mais quand vous venez de la comédie – je faisais de l’improvisation à Chicago – vous devez lire la pièce, vous devez sentir la pièce. Vous devez être en communion avec le public. Vous devez en faire partie. »

Cela ne signifie pas que les projets doivent être uniquement dictés par la pression des fans, autrement, la plupart des films et des séries télé seraient des fanfictions, ce qui n’est pas bon non plus.

Ce que Favreau veut dire, c’est que les créatifs doivent connaître leur marché cible – et avec l’essor des réseaux sociaux, il n’est pas difficile de savoir ce que souhaite le public car tout le monde exprime ses réflexions sur la toile. À partir de là, ils devraient en tenir compte lors de l’élaboration de leurs histoires, mais pas fonder uniquement leurs décisions dessus.

Par exemple, Favreau savait qu’il y avait un intérêt pour Boba Fett, ainsi que pour les Mandaloriens, mais au lieu de faire une adaptation directe, ils ont changé les choses avec l’introduction d’un nouveau personnage et l’ajout de Baby Yoda dans The Mandalorian.

Il sera intéressant de voir comment les commentaires des fans sur la saison 1 ont influencé la saison 2.

The Mandalorian revient en octobre prochain sur Disney+.

Source : THR / Crédit ©DR