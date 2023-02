Dead Boy Detectives : Netflix récupère la série DC de HBO Max

La série DC Dead Boy Detectives, à l’origine prévue pour HBO Max, fera finalement ses débuts sur Netflix.

Les changements continuent chez DC. Alors que la série Dead Boy Detectives devait à l’origine être diffusée sur HBO Max, c’est finalement sur Netflix que la série verra le jour. Selon The Hollywood Reporter, la décision de changer de plate-forme est due au fait que la série ne correspond pas à la vision actuelle des patrons de DC Studios, James Gunn et Peter Safran.

Une autre raison majeure pour laquelle la série n’est pas diffusée sur HBO Max est le fait que la plate-forme de streaming ne serait pas en mesure de la passer avant 2024. Apparemment, les dirigeants de Warner Bros. Television ont donné leur bénédiction aux producteurs de la série pour aller de l’avant avec une plate-forme différente.

Dead Boy Detectives est basée sur les comics de Neil Gaiman et Matt Wagner, servant de spin-off à The Sandman. La série de bandes dessinées tourne autour de Charles et Edwin, les fantômes de deux adolescents morts qui, au lieu d’entrer dans l’au-delà, choisissent de devenir des détectives paranormaux sur Terre. Le duo a fait ses débuts dans les comics Sandman et a continué à apparaître dans de nombreuses autres séries.

Le showrunner Steve Yockey (The Flight Attendent) a confirmé que l’adaptation avait officiellement commencé la production en octobre 2022 avec l’approbation du co-créateur Gaiman, qui a qualifié le pilote et les scripts de « très bons ».

Au départ, la série Dead Boy Detective, produite par Greg Berlanti, était annoncée comme une spin-off de Doom Patrol après l’introduction des personnages dans un épisode. Cependant, la série a rapidement changée de direction avec un nouveau casting et est désormais une entité séparée.

Dans la série, George Rexstrew et Jayden Revri jouent les adolescents britanniques morts Edwin Payne et Charles Rowland dans la série qui est décrite comme « une nouvelle version d’une histoire de fantômes qui explore la perte, le chagrin et la mort à travers l’objectif d’Edwin Payne et Charles Rowland … et leur amie bien vivante, Crystal Palace (Kassius Nelson). Briana Cuoco, Ruth Connell, Yuyu Kitamura et Jenn Lyon sont aussi au casting.

En plus de Dead Boy Detectives, Berlanti continue de produire The Flash qui se termine cette année, Superman & Lois dont la saison 3 commence le 14 mars et la série Gotham Knights de la CW qui arrive en mars.

Avec la série qui passe sur Netflix, on se demande si elle sera désormais liée à Sandman. On attend de voir.

Source : THR / Crédit ©DC