The Penguin : Pourquoi John Turturro n’a pas repris son rôle de Carmine Falcone

John Turturro explique pourquoi il a refusé de reprendre son rôle de Carmine Falcone de The Batman dans The Penguin.

Dans le film The Batman, John Turturro incarne le chef maffieux Carmine Falcone, cependant, il n’a pas repris le rôle dans la série The Penguin, actuellement en diffusion sur Max. En effet, Mark Strong a été casté à sa place pour reprendre le rôle.

Si beaucoup ont cru que son absence était uniquement due à un conflit d’emploi du temps, ce n’est pas tout à fait le cas. Même si l’acteur est très occupé, il a une raison bien précise pour avoir refusé de revenir.

« J’ai fait ce que je voulais avec ce rôle », a-t-il déclaré à Variety à propos de son personnage dans The Batman. Mais en ce qui concerne la série dérivée, The Penguin, « Il y avait beaucoup de violence envers les femmes, et ce n’est pas mon genre de chose, » a-t-il déclaré.

Falcone est l’un des personnages les plus féroces dans le monde de Batman, et l’interprétation dure de Turturro ne l’a pas beaucoup adouci. Mais il a trouvé le Falcone de Batman tolérable car la violence qu’il inflige « se produit hors écran ». « C’est plus effrayant comme ça », dit-il.

The Batman contient une scène dans laquelle Falcone attaque brutalement Catwoman/Selina Kyle (Zoë Kravitz) avec une queue de billard. « Tu ne penses pas que ça me fait mal ? » grogne-t-il contre sa fille à l’écran, avant de lui enfoncer le bâton dans le cou puis de l’étouffer à mains nues. « Tu m’as forcé à faire ça, tout comme ta mère. » Il a fallu que Batman lui-même (Robert Pattinson) intervienne pour libérer Selina et envoyer Falcone au sol avec un crochet du droit.

Refuser un retour à Gotham était aussi en partie la réalité du fait qu’il y avait plus d’opportunités que de temps. « On ne peut pas faire tout ce qu’on veut », admet-il. Turturro sera bientôt à voir dans la saison 2 de Severance ainsi que dans le film à venir La Chambre d’à Côté de Pedro Almodovar, sacré à la Mostra de Venise.

Source : Variety / Crédit ©Warner Bros