Agatha All Along : La vraie nature du personnage d’Aubrey Plaza révélée (spoilers)

L’épisode 7 de la série Agatha All Along révèle la vraie nature du personnage joué par Aubrey Plaza. Spoilers.

La série Marvel Agatha All Along continue de faire des révélations très intéressantes concernant chaque personnage qui s’est embourbé sur cette Route des Sorcières. La semaine dernière, il a été confirmé que l’Ado était bien Billy Maximoff, le fils de Wanda avec toute une histoire revenant sur comment il a survécu après le Hex, se réincarnant dans le corps de William Kaplan.

Cette semaine, l’épisode est largement raconté du point de vu de la sorcière divinatrice Lilia Calderu (Patti LuPone) qui a joué un rôle déterminant dans la reconstitution de certaines des pièces du puzzle posées plus tôt dans la saison. L’épisode précédent a notamment révélé qu’elle avait jeté le sort du sigil sur Billy afin de le protéger (même de sa propre mère).

Lilia explique que l’écoulement du temps est une illusion et en raison de son pouvoir intense de voir les événements à travers le temps, elle se trouve désormais dans une situation où elle vit sa propre vie dans un ordre non séquentiel. Le public peut ensuite voir à travers l’épisode comment son point de vue rebondit sur sa propre chronologie, ce qui explique ses « divagations » inhérentes et ses absences durant les épisodes précédents.

En raison du fait que Lilia rebondit mentalement dans le temps, l’épisode 7 explique également comment elle a secrètement prédit les réponses nécessaires pour réussir l’épreuve de divination sur la Route des Sorcières. Cela nous amène à la révélation du personnage d’Aubrey Plaza étant la Mort elle-même. Après une longue introspection à travers le temps, Lilia lit sa propre fortune à travers des cartes de tarot et rassemble les indices pour le reste du sabbat.

Lorsqu’elles invoquent une nouvelle sorcière verte sur la Route des Sorcières, Rio apparaît et se déclare « la sorcière verte ». Dans le quatrième épisode, Rio dit à Agatha : « Tu as ton pouvoir et j’ai mes cadavres. » Dans l’épisode 5, la planche ouija informe les sorcières que la « mort » est présente dans la pièce, ce qui fait rire Rio de façon maniaque. Et puis il y a la phrase révélatrice de Rio elle-même : « Tous les chemins mènent à moi ».

Le moment montre la Mort sous sa vraie forme, qui est beaucoup plus proche de la Mort que Lilia avait prévue dans le décor océanique du procès des sorcières dans l’épisode 3. Nous devons ensuite gérer le bagage émotionnel de Lilia qui rencontre maintenant sa propre mort en se sacrifiant pour sauver le clan restant des Sept de Salem.

Il ne reste désormais qu’un épisode pour Agatha All Along, qui se terminera la semaine prochaine sur Disney+. À la veille de la Toussaint, lorsque le voile entre le monde des vivants et celui des morts est censé être le plus fin, nous verrons ce que la série fait avec ce personnage très puissant qu’est la Mort.

Crédit ©Disney+