Mission Impossible 8, Sans un Bruit 3 : Changements de dates de sortie

La grève des acteurs pousse Paramount à changer la date de sortie de A Quiet Place : Day One, préquel de Sans un Bruit ainsi que Mission Impossible 8.

Paramount a repoussé de trois mois, la sortie de A Quiet Place: Day One, le prochain film préquel de la saga Sans un Bruit de John Krasinski, au milieu d’une série de récents changements de dates de sortie.

Annoncé pour la première fois en 2020, A Quiet Place : Day One est basé sur une histoire originale créée par Krasinski, cependant, les tâches de réalisation ont été confiées au réalisateur Michael Sarnoski, qui a fait ses débuts avec le long métrage Pig de 2021 avec Nicolas Cage.

Avec à sa tête l’actrice oscarisé Lupita Nyong’o, le casting impressionnant du prequel comprend également Joseph Quinn (Stranger Things) et Djimon Hounsou qui reprend son rôle de Sans un Bruit 2.

Si les scénaristes ont repris le travail, ce n’est pas le cas des acteurs qui continuent leur mouvement en cours à Hollywood. Selon The Hollywood Reporter, Paramount a ainsi repoussé la date de sortie de A Quiet Place: Day One du 8 mars 2024 au 28 juin 2024. Le nouveau préquel d’horreur prend désormais la place initialement prévue pour Mission : Impossible 8, qui lui est désormais repoussé d’un an et sortira au 23 mai 2025.

Les autres films concernés incluent également la comédie de Ryan Reynolds et Krasinski IF (17 mai 2024) et un film encore sans titre Bob l’éponge (19 décembre 2025).

Source : THR / Crédit ©Paramount