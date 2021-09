The Flash : Le Batman de Ben Affleck serait à peine présent dans le film

L’implication de Ben Affleck dans le film The Flash serait de courte durée. Il ne serait pas beaucoup dans le film.

Ben Affleck est sur le point de dire au revoir à son Batman. L’acteur l’incarnera pour la dernière fois dans le film The Flash et apparemment, sa dernière apparition sera de courte durée. C’est du moins ce que dit la rumeur.

Selon KC Walsh (@TheComixKid), Ben Affleck n’était présent sur le tournage que pendant à peine une semaine, ce qui n’est pas beaucoup. Cela laisse entendre qu’il ne sera donc pas très présent à l’écran. Son rôle devrait ainsi se limiter à quelques scènes pour pouvoir dire au revoir.

Affleck only filmed on The Flash for like a week, are people really still pushing he is more than an extended cameo? pic.twitter.com/B4aOXobZNR

— KC Walsh (@TheComixKid) September 21, 2021