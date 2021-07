Star Trek Prodigy : Premier trailer pour la série animée

Découvrez un premier trailer pour la série animée Star Trek Prodigy qui arrive à l’automne sur Paramount+.

Paramount+ a dévoilé la première bande-annonce officielle de la toute nouvelle série animée Star Trek : Prodigy. La bande-annonce a été dévoilée dans le cadre du panel Star Trek Universe de Paramount au [email protected] de cette année. La bande-annonce a également confirmé que la série pour enfants Star Trek: Prodigy sera diffusée cet automne sur Paramount +.

Star Trek Prodigy suit un équipage hétéroclite de jeunes extraterrestres qui doivent trouver comment travailler ensemble tout en naviguant dans une plus grande galaxie, à la recherche d’un avenir meilleur. Ces six jeunes parias ne savent rien du navire qu’ils ont réquisitionné – une première dans l’histoire de la franchise Star Trek – mais au cours de leurs aventures ensemble, ils découvriront chacun Starfleet et les idéaux que ça représente.

Au casting des voix originale de la série, on trouve notamment la vétéran de Star Trek, Kate Mulgrew, qui revient en version hologramme de Janeway que l’on peut entendre dans cette première bande-annonce. Brett Gray joue Dal, 17 ans, une espèce inconnue qui se prend pour un franc-tireur et tient fermement à son espoir inébranlable ; Ella Purnell est Gwyn, une Vau N’Akat de 17 ans qui a grandi sur la sombre planète minière de son père et a grandi en rêvant d’explorer les étoiles.

Il y a également Angus Imrie dans le rôle de Zero, un Medusan : une forme de vie non corporelle, sans genre, basée sur l’énergie qui porte une combinaison de confinement pour empêcher les autres de voir leur vrai visage ; Rylee Alazraqui est Rok-Tahk, une Brikar de huit ans timide mais inhabituellement brillante ; Dee Bradley Baker est Murf, une masse sans forme attachante et indestructible qui possède curieusement un bon timing et un appétit insatiable pour les pièces de vaisseau, et Jason Mantzoukas incarne Jankom Pog, un Tellarite de 16 ans qui se fera toujours l’avocat du diable pour le plaisir d’entendre tous les côtés.

Kevin and Dan Hageman sont les producteurs exécutifs de Star Trek Prodigy. Ben Hibon est réalisateur et co-producteur exécutif de la série animée qui arrivera à l’automne sur Paramount+

Crédit ©Paramount/CBS