Prime Vidéo annonce trois séries originales : Truth Seekers, Utopia et Paper girls

A l’occasion du Comic Con @ home, découvrez les prochaines sorties originales d’Amazon Prime Video en synopsis et trailers.

En cette année 2020 marquée par l’épidémie mondiale de Covid-19, le Comic Con de San Diego s’est réinventé pour continuer à proposer des contenus exclusifs et en avant-première pour les fans de pop culture, cinéma et télévision.

Généralement plateforme de communication importante pour les grands studios américains, cette année, le Comic Con de San Diego a été rebaptisé Comic Con @ home ; maintenant ainsi des panels en visioconférence Zoom et permettant toujours d’être le kick-off des grandes annonces des prochaines grandes sorties cinéma, production originales et saisons à venir pour les séries.

Amazon Prime aura été l’un des premier distributeurs à communiquer sur ses futurs programmes originaux prévus sur sa plateforme dans cette édition spéciale du SDCC. Le géant du e-commerce désormais géant du streaming, continue sa lancée dans l’enrichissement de son catalogue en programme exclusifs et très souvent de qualité avec de nouvelles annonces lors d’un panel dédiés à son catalogue.

Ainsi, après avoir fait de grandes annonces concernant l’un de ses plus grands succès de l’année dernière : la série The Boys, Prime Vidéo nous font découvrir trois séries originales à voir prochainement et exclusivement sur leur plateforme : Truth Seekers, Utopia et Paper Girls.

Truth Seekers

La bande annonce de la nouvelle comédie d’horreur surnaturelle de Simon Pegg (Shaun of the Dead), Nick Frost (Hot Fuzz), James Serafinowicz (Sick Note) et Nat Saunders (Sick Note) a été révélée. La série sera lancée en automne 2020.

A vue de la bande annonce, Truth Seekers, s’annonce hilarante avec une saison composée de huit épisodes. Truth Seekers semble s’inspirer de la mouvance actuelle de youtubers spécialisés dans l’occulte, à savoir « l’occulture » .

Elle suit une équipe d’enquêteurs paranormaux à temps partiel qui cherchent à découvrir et filmer des apparitions de fantômes à travers le Royaume-Uni, partageant leurs aventures avec le plus grand nombre sur une chaîne TV en ligne. Alors qu’ils surveillent des églises hantées, des bunkers souterrains et des hôpitaux abandonnés avec leur matériel bricolé, leurs expériences surnaturelles deviennent plus nombreuses, terrifiantes et parfois mortelles… car ils découvrent une conspiration qui pourrait provoquer la fin du monde pour les humains.

Truth Seekers met en scène Nick Frost dans le rôle de Gus, Simon Pegg dans celui de Dave, Samson Kayo dans celui d’Elton, Malcolm McDowell dans celui de Richard, Emma D’Arcy dans celui d’Astrid, et Susan Wokoma dans celui d’Helen.

Utopia

Utopia, de l’auteure à succès et scénariste primée Gillian Flynn (Gone Girl, Sharp Objects). Cette série Amazon Original sera diffusée également en l’automne.

Utopia est une adaptation de de la série britannique éponyme. Un thriller pointu en huit épisodes s’intéresse aux aventures d’un groupe de jeunes fans de BD qui découvre que la conspiration d’un comics s’avère réelle.

C’est ensemble, qu’Ian (Dan Byrd), Becky (Ashleigh LaThrop), Samantha (Jessica Rothe), Wilson Wilson (Desmin Borges) et Grant (Javon « Wanna » Walton) décryptent des significations cachées dissimulées dans les pages d' »Utopia », qui prédisent des menaces pour l’Humanité. Ils se rendent compte qu’il ne s’agit pas seulement des éléments d’une conspiration, mais de dangers bien réels qui se déroulent au même moment dans leur monde. Le groupe se lance dans une aventure risquée en vue de sauver l’Humanité de la fin du monde.

La série met également en scène John Cusack dans le rôle du Dr Kevin Christie, Rainn Wilson dans celui du Dr Michael Stearns, Farrah Mackenzie dans celui d’Alice, Christopher Denham dans celui d’Arby et Cory Michael Smith dans celui de Thomas Christie.

Paper Girls

Amazon Studios annonce une nouvelle série intitulée Paper Girls, une adaptation des bandes dessinées à succès du scénariste de comics primé Brian K. Vaughan et de l’artiste Cliff Chiang. Pour le moment aucune date de mise en ligne n’a été communiquée pour la série.

Paper Girls suit quatre jeunes filles qui, alors qu’elles livrent des journaux le jour suivant Halloween 1988, se retrouvent involontairement prises dans un conflit entre des factions de voyageurs dans le temps, qui vont les plonger dans une aventure qui sauvera le monde. En voyageant entre notre présent, le passé et l’avenir, elles rencontrent des versions futures d’elles-mêmes et doivent choisir d’embrasser ou de rejeter leur destin. Basé sur la série de romans graphiques de Brian K. Vaughan,

Paper Girls est produit par Amazon Studios et Legendary Television en association avec Plan B, avec les producteurs exécutifs Stephany Folsom, Christopher Cantwell et Christopher C. Rogers, qui seront également co-diffuseurs, Brian K. Vaughan et Cliff Chiang sont également producteurs exécutifs.

Crédit photos ©Amazon Prime Video / Stolen Pictures / Elizabeth Morris