The Boys : La série renouvelée pour une saison 3 et after-show annoncé (Comic Con @Home)

Amazon renouvelle déjà la série The Boys pour une saison 3 et Aisha Tyler présentera un after-show pour la saison 2.

La série The Boys n’est pas prête de se terminer. Hier, durant le panel du Comic Con @Home, les producteurs Seth Rogen et Evan Goldberg ont fait une brève apparition pour annoncer le renouvellement de la série pour une saison 3.

«Parce que cette série a des fans et qu’elle est regardée par des gens comme vous, ils ont décidé de la renouveler. Donc, si vous aimez The Boys, vous en aurez plus. Merci mon Dieu », a déclaré Rogen. Quand la saison 3 sera-t-elle filmée ? « Espérons que se soit durant cette décennie. » plaisante-t-il.

Etaient présents durant le panel : le créateur Eric Kripke et les acteurs Karl Urban, Antony Starr, Jack Quaid, Erin Moriarty, Karen Fukuhara, Chace Crawford. Tomer Capon Laz Alonso Jessie T. Usher et la nouvelle Aya Cash.

En outre, Aisha Tyler, qui a animé le panel, a révélé qu’elle présentera et produirait un nouvel after-show pour The Boys, appelé Prime Rewind: Inside The Boys. Des invités spéciaux, y compris des membres de la distribution et de l’équipe, se joindront à elle pour disséquer les nouveaux épisodes. Cette émission sera lancée le 28 août.

Le panel a aussi dévoilé un extrait inédit dans lequel l’Homme-Poisson tente d’intercepter les Boys avec l’aide d’une baleine et disons que les choses dérapent… L’extrait est à voir ci-dessous

Les trois premiers épisodes de la saison 2 de The Boys seront disponibles le 4 septembre puis la diffusion passera à un épisode par semaine.

The Boys – Comic Con @Home

The Boys saison 2 – Extrait

Crédit ©Amazon