House of the Dragon saison 2 : Les corps continuent de tomber (spoilers épisode 2)

Après l’horrible assassinat dans le premier épisode, la saison 2 de House of the Dragon continue de tuer des personnages. Spoilers.

L’épisode 2 de House of the Dragon commence par un chagrin à King’s Landing lorsque le roi Aegon II (Tom Glynn-Carney) découvre le meurtre macabre de son jeune fils Jaehaerys. Il reproche à Ser Criston Cole (Fabien Frankel) de ne pas avoir protégé le prince – et comme nous l’avons vu à la fin de la première, Criston était trop occupé à coucher avec Alicent Hightower (Olivia Cooke) au lieu de garder le parc du château.

Tout le monde à King’s Landing se rassemble pour un sombre cortège funèbre afin de rendre hommage à Jaehaerys, dont la tête a été rattachée pour l’occasion.

Blood, l’assassin de Jaehaerys, est appréhendé et pour prendre soin de son complice Cheese, Aegon ordonne à tous les chasseurs de rats de la ville d’être pendus. Criston remplace Otto Hightower (Rhys Ifans) en tant que main d’Aegon, ils commencent à élaborer une stratégie de guerre et accusent Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) de l’infanticide.

A Dragonstone, la nouvelle surprend Rhaenyra, puisqu’elle voulait seulement la mort d’Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) pour avoir tué son fils Lucerys. Elle nie avoir quoi que ce soit à voir avec la mort de Jaehaerys, puis réalise que son mari Daemon Targaryen (Matt Smith) a dû l’ordonner. Les deux ont une dispute tendue et Daemon s’enfuit sur son dragon.

Une fois de plus, l’heure est à la vengeance. Criston prépare un coup à la « Parent Trap » pour tuer Rhaenyra en utilisant les mêmes chevaliers Arryk et Erryk Cargyll (Luke et Elliot Tittensor). Arryk s’est engagé à servir les verts d’Alicent, tandis qu’Erryk a rejoint les noirs de Rhaenyra. Arryk se déguise en son frère et se faufile à Peyredragon pour assassiner Rhaenyra sans que personne ne réalise sa véritable identité.

Bien sûr, les choses tournent mal lorsqu’il rencontre la seule personne qui pourrait le reconnaître : Erryk. Les deux frères restent fidèles à leurs reines et se livrent un duel à mort en larmes. Il est difficile de dire qui a le dessus dans la bagarre entre les frères, mais Erryk inflige une blessure mortelle à son frère, puis s’excuse auprès de Rhaenyra et se suicide par chagrin pour ce qu’il a fait.

Au sujet de cette double mort et l’adaptation par rapport au livre, le showrunner Ryan Condal confie à Variety : « Nous avons évidemment passé beaucoup de temps à débattre de la façon dont ce combat se déroulerait. La façon dont tous les narrateurs en désaccord présentent cet événement historique particulier dans le livre est très différente. Nous essayons donc simplement d’en trouver un qui soit fidèle aux deux personnages. Ce sont deux gars qui ont prêté serment et ont mis fin à leur vie pour protéger la famille royale. » dit-il.

Il ajoute : « Et comme Erryk le dit à Daemon dans le premier épisode de la saison : “Nous ne savons pas quoi faire de ce serment, parce que nous avons juré de protéger la famille royale, et maintenant ils se sont retournés les uns contre les autres, et qu’allions-nous faire ? faire? » C’est cette histoire tragique de deux frères se retrouvant dans des camps différents d’un conflit, en quelque sorte, un grand archétype qui remonte à la guerre civile américaine, aux westerns et aux contes arthuriens. »

Il explique : « Pour essayer de respecter son serment, Arryk navigue vers Dragonstone pour tenter de se faire passer pour son frère, s’infiltre dans le château et se rapproche de la reine, mais heureusement, Erryk intervient. Nous voulions ce conflit très émotionnel entre ces deux frères qui s’aiment profondément mais qui se sont retrouvés ennemis mortels en raison de la nature du système politique dans lequel ils se sont engagés. Il a été tourné sur plusieurs jours, merveilleusement chorégraphié, et Luke et Elliott Tittensor l’ont interprété et étaient dans chaque plan de cette séquence. Ils ont appris le combat et ils l’ont exécuté à fond. »

House of the Dragon, c’est chaque lundi sur Max.

Source : Variety / Crédit ©HBO