Les Gardiens de la Galaxie 3 est aussi long que Avengers Infinity War

Les Gardiens de la Galaxie 3 est non seulement le plus long film de la saga Gardiens mais il serait aussi long qu’Avengers Infinity War.

Le dernier volet des Gardiens de la Galaxie sera parmi les plus longs films du MCU à ce jour. Le site The Direct rapporte, selon les détails du site Atomic Tickets, que Les Gardiens de la Galaxie 3 durera 2 heures et 29 minutes, battant son prédécesseur Les Gardiens de la Galaxie 2 de douze minutes.

Cela met le film à égalité avec Avengers : Infinity War de 2018 qui est le quatrième film le plus long de l’univers cinématographique Marvel, dépassé uniquement par Avengers : Endgame, Black Panther : Wakanda Forever et Eternals.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 marque le dernier film de Gunn pour Marvel Studios alors qu’il travaille désormais pour DC Studios. Gunn a laissé entendre que ce troisième volet se concentrera fortement sur Rocket, faisant même référence au raton laveur cybernétique comme le « protagoniste secret » de la trilogie des Gardiens.

Gunn a expliqué : « Je pense qu’il illustre beaucoup des traits de tous les Gardiens. Ils ont eu tous ces traumatismes, et cela les rassemble. Je pense que son [traumatisme] est plus extrême que les autres. »

Le troisième volume se déroule après les événements de Thor: Love and Thunder, et il comprend l’équipage habituel, à savoir Star-Lord (Chris Pratt), Drax (Dave Bautista), Mantis (Pom Klementieff), Nebula (Karen Gillan), Kraglin (Sean Gunn), Rocket (Bradley Cooper) et Groot (Vin Diesel) de retour pour une dernière fois.

Notez aussi que la révélation de Borat, Maria Bakalova, double Cosmo the Space Dog, vu dans Joyeuses Fêtes. On trouve également Adam Warlock joué par Will Poulter et le méchant High Revolutionary joué par Chukwudi Iwuji.

Les Gardiens de la Galaxie 3 sort le 3 mai 2023 en France.

Source : The Direct via Atomic Tickets / Crédit ©Marvel Studios