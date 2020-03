Aquaman 2 : Le film s’inspirera de Black Manta Silver Age

Le film Aquaman 2 s’inspirera des comics Black Manta Silver Age.

David Leslie Johnson-McGoldrick, le scénariste d’Aquaman, a dévoilé sur les réseaux sociaux que le film Aquaman 2 s’inspirera des comics Black Manta Silver Age.

En répondant à un fan sur Twitter, quand on demande à Johnson-McGoldrick s’il a une recommandation de lecture pendant le confinement et qui pourrait donner une idée de ce que nous réserve Aquaman 2, il cite les histoires Silver Age de Black Manta.

Le scénariste répond : « Nous ne prenons pas une histoire des comics en particulier pour l’adapter, mais si vous voulez connaître l’ambiance que nous recherchons, prenez à peu près n’importe quelle histoire de Silver Age avec Black Manta. »

Hmm… Good question. We’re not taking any one particular comic book story and adapting it, but if you want to know the vibe we’re going for, pick up pretty much any Silver Age story featuring Black Manta.

