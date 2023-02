Thunderbolts : Steven Yeun rejoint le MCU dans un rôle important

Steven Yeun rejoint le MCU pour un rôle important dans le film Thunderbolts.

Après ses rôles dans Minari et Nope, Steven Yeun continue d’étendre sa carrière sur grand écran en ajoutant un film Marvel à son CV. Selon Deadline Yeun est sur le point de rejoindre le film Thunderbolts de Marvel Studios, dans un rôle non seulement important pour ce film, mais qui pourrait également jouer à l’avenir dans les futurs films de l’univers cinématographique Marvel.

Il rejoint un ensemble qui a été annoncé lors de l’événement D23 de Disney l’année dernière qui comprend Florence Pugh (Yelena Belova), Sebastian Stan (Winter Soldier), David Harbour (Red Guardian), Julia Louis-Dreyfus (Valentina Allegra de Fontaine), Wyatt Russell (US Agent), Hannah John-Kamen (Ghost) et Olga Kurylenko (Taskmaster). Ayo Edebiri a également rejoint l’ensemble dans un rôle non divulgué.

Pour le moment, on ne sait pas grand-chose de l’intrigue du film, mais dans les comics, l’histoire tourne autour d’un groupe de méchants qui sont envoyés en mission commandée par le gouvernement.

Jake Schreier est à la réalisation du film Marvel. Le scénariste de Black Widow, Eric Pearson, est à l’écriture, avec le président de Marvel Studios, Kevin Feige, à la production.

Après son départ de The Walking Dead, Steven Yeun a reçu sa première nomination aux Oscars pour son rôle dans Minari. Il a également joué dans Nope de Jordan Peele et sera bientôt dans Beef, une série limitée de Netflix ainsi que dans le thriller SF Mickey 17 qui le réunira avec Bong Joon Ho (Okja).

Source : Deadline / Crédit ©DR