Spider-Man No Way Home : 6e film le plus rentable de tous les temps dans le monde

Spider-Man No Way Home devient le sixième film le plus rentable de tous les temps dans le monde.

Spider-Man No Way Home passe devant Jurassic World et prend ainsi la 6e place au classement des films les plus rentables aux box office mondial. Grace à une recette de 14,1 millions de dollars ce week-end aux Etats-Unis, le film cumule au total 1.69 milliard de dollars aux box office international.

Cela qui en fait le sixième film le plus rentable de tous les temps, dépassant Jurassic World sorti en 2015 (1,67 milliard de dollars) et Le Roi Lion de 2019 (1,66 milliard de dollars).

No Way Home a complètement défié les attentes de la pandémie, devenant le premier film à atteindre la barre du milliard de dollars depuis le début de cette pandémie en 2020. Et le film l’a fait en un peu plus d’une semaine.

Les 5 premières places sont occupées par Avengers: Infinity War (2,048 milliards de dollars en 2018), Star Wars: Le Réveil de la Force (2,068 milliards de dollars en 2015), Titanic (2,2 milliards de dollars en 1997 et 2012), Avengers: Endgame (2,79 milliards de dollars en 2019) et Avatar (2,8 milliards de dollars en 2009).

Pour rappel, dans Spider-Man No Way Home, Spider-Man, le héros sympa du quartier est démasqué et ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de super-héros. Quand il demande de l’aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux.

Au casting de Spider-Man No Way Home, on trouve Tom Holland dans la peau de Peter Parker, Benedict Cumberbatch en Doctor Strange, Zendaya en tant que M.J., Jacob Batalon en tant que Ned, Jon Favreau en tant que Happy et Marisa Tomei en tant que Tante May.

Source : Forbes / Crédit ©Sony/Marvel Studios