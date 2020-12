Sex and The City : Un revival sans Kim Cattrall alias Samantha ?

Un revival de Sex and the City serait en préparation chez HBO Max mais il se ferait sans Kim Cattrall, alias Samantha Jones.

Sex and the City pourrait finalement revenir sur les écrans avec une suite. Alors que le troisième film n’a jamais vu le jour, une réunion des personnages pourrait avoir lieu via une mini-série revival, mais elle se ferait sans un personnage clé de la saga.

En effet, selon le New York Post, HBO Max serait proche d’un deal pour faire revenir la série, mais si un contrat est signé, Kim Cattrall alias Samantha Jones, ne devrait pas être de la partie.

Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Kristin Davis (Charlotte York) et Cynthia Nixon (Miranda Hobbs) s’apprêtent à reprendre leurs rôles classiques mais Cattrall – qui a été très publique sur son désir de mettre la franchise, ses co-stars et son personnage de Samantha, derrière elle – ne devrait pas être impliquée dans ce qui serait la quasi-septième saison de la série.

La série originale a duré six saisons sur HBO entre 1998 et 2004, puis deux films ont été produits en 2008 et 2010, mais les critiques ont été mitigés dessus. La série a remporté de nombreux Emmy Awards y compris des victoires pour les stars Sarah Jessica Parker et Cynthia Nixon.

Pour le moment, HBO Max n’a pas commenté cette information.

Source : New York Post / Crédit ©HBO