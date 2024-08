The Lord of The Rings La Guerre des Rohirrim : Bande-annonce pour le film animé

Première bande-annonce pour le film d’animation The Lord of The Rings La Guerre des Rohirrim.

L’univers du Seigneur des Anneaux et de la Terre du Milieu n’a pas fini d’être exploré à l’écran. Warner Bros. a publié la bande-annonce du long métrage d’animation The Lord of The Rings La Guerre des Rohirrim, dont la sortie est prévue pour la fin de l’année.

Réalisé par Kenji Kamiyama, le film d’animation se concentrera sur le puissant roi de Rohan, Helm Hammerhand, et sur une bataille légendaire qui a contribué à façonner la Terre du Milieu. L’action se déroulera plus de 250 ans avant la trilogie du Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson.

Au casting des voix originales, on trouve Brian Cox, Michael Wildman, Shaun Dooley, Luke Pasqualino, Lorraine Ashbourne et Miranda Otto, ancienne du Seigneur des Anneaux, qui reprend son rôle d’Eowyn.

Phillippa Boyens, qui a co-écrit la trilogie cinématographique de Peter Jackson, est productrice exécutive. L’équipe créative comprend également les contributeurs de la trilogie originale Richard Taylor, Alan Lee et l’illustrateur de Tolkien John Howe.

Les histoires de la Terre du Milieu de Tolkien continuent de recevoir des adaptations à l’écran pour les anciens et les nouveaux publics. La saison 2 de la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux du Pouvoir arrive bientôt sur Prime Video, bien qu’elle soit entièrement distincte du long métrage d’animation. Un autre film en live-action est aussi en préparation.

The Lord of the Rings La Guerre des Rohirrim sort le 11 décembre 2024.

The Lord of the Rings La Guerre des Rohirrim – Bande-annonce VOST

Crédit ©Warner Bros