Tyler Rake 2 : Un spin-off centré sur Nik jouée par Golshifteh Farahani ?

Le réalisateur de Tyler Rake 2 tease un film spin-off potentiel centré sur Nik jouée par Golshifteh Farahani. Spoilers.

Sam Hargrave, le réalisateur de Tyler Rake 2 a récemment laissé entendre que des personnages favoris de la franchise pourraient avoir leur spin-off. Après avoir joué des rôles beaucoup plus petits dans le premier film, Nik jouée par Golshifteh Farahani et son frère Yaz incarné par Adam Bessa, reviennent pour aider Rake dans sa mission, avec beaucoup plus de temps d’écran.

Dans une récente interview avec Collider, Hargrave a teasé que le monde de Tyler Rake pourrait encore s’étendre avec un spin-off de Nik et Yaz, Nik, en particulier, qui est devenu un personnage populaire auprès du public. De plus, une petite graine a été plantée dans la suite pour mettre en place sa propre aventure dérivée.

« Voici une sorte de spoiler alert amusante, nous avons fait cette scène qui était présente puis qui a été retirée et qui a été remise – où Nik parle, elle apporte les strudels à la mère et à l’enfant qui sont dans le lit à Vienne, et elles ont une conversation sur les secondes chances, » dit-il.

Il ajoute : « (…) nous l’avons laissée parce qu’elle a plusieurs significations; oui elle parle du gamin, mais elle parle aussi de Rake, et elle parle aussi du fils. Et nous avons injecté une ligne là-dedans quand elle est en quelque sorte empathique avec la mère et dit: « Je sais ce que ça fait, je suis passée par là », et c’est subtil, c’est un easter egg, mais c’est une sorte de allusion à elle et le propre film dérivé de Yaz. Nous allons donc les suivre. »

Dans le premier film, Nik et Yaz ne sont pas très présents mais Tyler Rake 2 étoffe davantage les deux personnages à travers des scènes d’action et des moments plus calmes. Les deux personnages sont rendus beaucoup plus intéressants et finissent par gagner le cœur du public. Pour l’instant un spin-off de Nik & Yaz n’a pas officiellement reçu le feu vert de Netflix mais l’intrigue du film le plus récent et les commentaires de Hargrave suggèrent ce que cela pourrait impliquer.

Evidemment, si Yaz est impliqué, le film sera un préquel puisqu’il meurt dans le second film. Nik ayant fait une allusion à son passé est un indice que si jamais un spin-off a lieu, alors ce sera un préquel qui explorera ce qui lui ait arrivé en approfondissant exactement à quoi ressemblait sa vie avant de devenir une mercenaire.

Avec Tyler Rake 2 étant déjà un grand succès et un troisième film potentiellement déjà en route, un spin-off de Nik et Yaz semble être la prochaine étape parfaite pour la franchise.

Source : Collider / Crédit ©Netflix