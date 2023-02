The Flash saison 9 : Red Death démasquée dans l’épisode 3 (spoilers et promo)

L’épisode 3 de la saison 9 de The Flash révèle le visage de Red Death. Spoilers et promo de l’épisode 4.

Depuis le début de la saison, The Flash tease l’arrivée de Red Death. Le premier épisode de la saison a présenté le sinistre éclair rouge en forme de symbole de chauve-souris, et l’épisode de la semaine dernière a donné aux téléspectateurs un aperçu du costume du grand méchant. Cette semaine, cependant, l’identité de la personne qui se trouve à l’intérieur de ce costume a été révélée et c’est un visage qui est certainement familier des fans de l’Arrowverse.

Dans l’épisode, Barry décide de réunir sa propre équipe de méchants pour l’aider, mais après un braquage qui a mal tourné, Red Death et ses voleurs se sont retrouvés avec une technologie importante pour créer un tapis roulant cosmique. Simultanément, Team Flash découvre également que les technologies utilisées par les criminels proviennent toutes de Wayne Industries et ils apprennent, via Luke Fox, que Batwoman / Ryan Wilder (Javicia Leslie) a disparu depuis des semaines, lors d’une patrouille.

Puis au repaire de Red Death, nous découvrons qui se trouve bien sous le masque. Après avoir été défiée par Chillblaine (Jon Cor) qui a changé de camp, Red Death se démasque et révéler quelqu’un qui ressemble beaucoup à Ryan Wilder. Et si cela ne suffisait pas, elle prononce ces mots de manière terrifiante : « Je suis la vengeance », une phrase bien connue des fans de Batman.

Le visage est découvert, mais mystère reste entier

Comme les fans le savent, Javicia Leslie a été annoncée comme faisant partie de la neuvième saison de The Flash, bien que son rôle spécifique ait été largement gardé secret. Grâce à diverses photos de tournage, les fans avaient, pour la plupart, déterminé par eux-mêmes que Leslie jouait probablement Red Death. Maintenant, cela a été confirmé, et le showrunner Eric Wallace a également expliqué comment tout cela se connecte, en particulier avec Iris.

« Il est juste de dire que Javicia a quelque chose à voir avec cet éclair rouge », a déclaré Wallace. « Je ne pense pas que cela surprendra personne. La question est de savoir comment cela se produit et pourquoi est-elle ici ? Et aussi, qui joue-t-elle exactement ? C’est un mystère dont on ne parle pas durant ses premières apparitions dans la série. De plus, comment cela affectera-t-il sa relation avec Iris ? »

Il continue : « L’un des heureux accidents qui s’est produit durant Armageddon, lorsque nous avons eu Javicia, a été la découverte de l’incroyable alchimie entre Candice Patton et Javicia Leslie. Après avoir vu cela, j’ai littéralement fait une note : « Nous devons faire plus. C’est de l’or. » Lorsque Javicia entre dans la série, l’un des moments émotionnels les plus puissants est celui où son personnage interagit enfin avec Iris et ce sera d’une manière à laquelle les gens ne s’attendent pas. Et cela peut vous montrer un côté de Javicia Leslie que vous n’avez jamais vu auparavant, elle a fait une performance fantastique. C’est quelque chose que je pense que les fans vont adorer. »

Un plan de trois ans

Précédemment, Wallace a confirme aussi que des graines pour Red Death ont été plantées depuis la saison 6 : « La partie amusante est que nous teasons Red Death depuis la saison six. Vous pouvez revenir en arrière, car j’ai toujours eu un plan pour amener Red Death dans la série. Vous pouvez revenir à l’épisode 607 « La dernière tentation de Barry Allen, première partie », et au milieu de Bloodwork qui tente Barry dans un rêve, il y a un moment où ils entrent dans cette séquence de rêve tout rouge, ce n’est pas une coïncidence, et Reverse Flash, Tom Cavanagh, apparaît et dit : « Elle est en cavale. Elle a tout détruit. » C’est là que tout a commencé. Nous ne faisons que payer », a déclaré Wallace.

« Donc, quand vous voyez Red Death, c’est l’aboutissement d’un rêve de geek que, très franchement, j’ai depuis trois ans. Je suis tellement content que nous ayons eu l’occasion de le faire. De plus, vous n’avez pas attendre la fin de la saison pour voir le costume et voir Red Death prendre vie. Ça va arriver très tôt dans la saison 9, très vite. On ne va pas faire attendre les gens. On entre dans le vif du sujet. Et bon sang, tout se déchaîne quand nous découvrons pourquoi Red Death est ici et pourquoi elle déteste Barry Allen. Parce que rappelez-vous, le méchant ne pense jamais qu’il est un méchant. Alors à l’inverse, ils pensent que le héros n’est pas un héro. »

La semaine prochaine, Flash (Grant Gustin) sera contraint de faire un choix impossible. Avec la panne de courant dans la ville, Team Flash fait appel à la Rogue Squad pour l’aider alors qu’Iris (Candice Patton) reçoit la visite d’un.e vieil.le ami.e. Joe (Jesse L. Martin) et Cécile (Danielle Nicolet) travaillent à trouver un équilibre.

The Flash saison 9 – Promo 9×04 – Mask of the Red Death, Part One

