The Flash saison 9 : Une nouvelle ennemie et qui joue Danielle Panabaker ? (Spoilers et promo)

Le premier épisode de la saison 9 de The Flash introduit une ennemie et qui est ce nouveau personnage joué par Danielle Panabaker ? Spoilers et promo.

The Flash est enfin de retour pour sa neuvième et dernière saison. Le premier épisode a été diffusé hier soir sur la CW et a introduit de nouveaux personnages. La saison s’est ouverte sur une boucle temporelle dans laquelle Barry et Iris étaient coincés.

Dans cet épisode, Barry a appris à ne pas vivre le reste de sa vie et celle d’Iris selon un livre rempli de spoilers sur leur vie qu’il avait compilé, mais à prendre des décisions sur le moment. En tant que tel, par exemple, nous avons vu Iris refuser une offre lucrative d’être rachetée par CatCo Media et déclarer à la place son intention d’étendre Central City Citizen Media selon ses propres conditions.

Ce season première a également montré le premier baiser entre Chester et Allegra qui se tournent autour depuis quelques saisons ; a planté la graine pour que Joe et Cecile s’éloignent de Central City… et a présenté à Barry une nouvelle incarnation aux cheveux bruns et bleus de Caitlin / Frost.

Red Death

Puis la séquence de clôture a laissé aux téléspectateurs la révélation du nouveau méchant pour qui le nouveau capitaine Boomerang travaille. Bien que cette personne ne soit pas nommée à l’écran, ce n’est pas un spoiler de dire qu’il s’agit en fait d’une version de Red Death, jouée par Javicia Leslie (Batwoman). Dans les comics, Red Death est un double de Bruce Wayne / Batman qui a défié Flash et utilise la Speed Force pour acquérir ses propres pouvoirs de speedster.

Dans une interview à TVLine, le showrunner Eric Wallace a confié que le public découvrira dans quelques épisodes pourquoi Red Death s’en prend à Flash : « Il y a une raison pour laquelle ce speedster est apparu ici. J’essaie de dire cela sans spoilers, mais c’est assez lourd. »

Il ajoute : « Nous ne faisons pas le scénario de Metal Knights des comics, ni aucun scénario lié aux comics DC Metal ou Dark Metal, donc nous n’utilisons pas Bruce Wayne ou quelqu’un comme ça », précise Wallace. Au lieu de cela, « Nous utilisons une sorte de personnage complètement différent, et notre Red Death aura sa propre nouvelle origine. »

Wallace avoue qu’ « il y a une raison pour que ce personnage soit non seulement obsédé par Barry Allen, mais le déteste suffisamment pour essayer de le faire tomber et de ruiner son monde. Cela deviendra évident, mais il faut quelques épisodes pour révéler la raison pour laquelle elle déteste tant Barry. Et je pense que le public va adorer ça. »

L’agenda et la motivation de Red Death, une fois révélés, permettront également de comprendre pourquoi Javicia Lesli, qui, bien sûr, jouait auparavant Ryan Wilder alias la deuxième Batwoman de l’Arrowverse, a été spécifiquement sollicitée pour jouer la méchante.

« Et ce qui est génial, c’est que l’une des scènes clés qui implique toute cette histoire de Red Death implique Iris », partage le showrunner. « Cela revient au fait que ce n’est pas une saison sur Barry ou Iris; c’est une saison à propos d’eux deux. »

Nouveau personnage pour Danielle Panabaker

L’autre question brûlante soulevée par le season premiere est : « Qui ou quoi joue actuellement Danielle Panabaker ? » Un début de réponse devrait être amorcé dans l’épisode de la semaine prochaine, intitulé « Hear No Evil », dont la promo est à voir en fin d‘article.

« Ce n’est pas Frost, et ce n’est pas Caitlin » , dit Wallace, faisant écho aux paroles du personnage prononcé à un Barry perplexe. « Elle ne ment pas. Cependant, son apparition à ce moment n’est pas une coïncidence. Les héros se lèvent lorsque l’univers a besoin qu’ils apparaissent, il y a donc une raison pour laquelle Danielle [Panabaker] sort de ce cercueil de cristal maintenant. Parce que, comme nous allons le découvrir à mesure que nous nous rapprochons du final de la série, son personnage est très impliqué dans le series finale. Elle est l’héroïne adéquate au bon moment absolu. »

On attend de voir ce que nouveau personnage apportera et ce qui se trame avec Red Death. Le synopsis de la semaine prochaine dit que Barry se sent coupable de ce qui est arrivé à Caitlin et Mark a un plan qui rend tout le monde septiques. Pendant ce temps, Red Death se profile dans Central City et ordonne que l’échec n’est pas une option.

Le synopsis tease aussi que de vieux amis rendent une visite inattendue à S.T.A.R. Labs.

The Flash, c’est le mercredi sur la CW.

The Flash saison 9 – promo 9×02 – Hear No Evil

Source : TVLine / Crédit ©CW