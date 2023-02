The Flash saison 9 : Révélation surprenante sur Caitlin dans l’épisode 2 (spoilers et promo)

Révélation sur Caitlin dans l’épisode 2 de la saison 9 de The Flash et Red Death continue son plan. Spoilers et promo.

Team Flash a accueilli une nouvelle amie dans l’épisode 2 de la saison finale, mais a dû dire au revoir à une ancienne amie de la première heure. La personne qui a émergé de la chambre de verre que Caitlin et Mark avaient construite pour « réactiver l’esprit de Frost dans le corps de Caitlin » est arrivée à S.T.A.R. Labs à la fin de la première de la saison 9 pour se présenter à Barry & Co.

Présentée sous le nom de « Snow », cette entité aux cheveux bleus et bruns n’est ni Caitlin (qui était entrée dans la chambre à la fin de la saison dernière) ni Frost (que Caitlin et Mark essayaient de « ressusciter »), mais une « page blanche » sans aucun souvenir, a-t-elle expliqué.

Alors quid de Caitlin ? Selon Mark, elle est morte et cette terrible nouvelle va attiser le débat sur qui de Caitlin ou Frost la team devrait ramener s’ils remettent Snow dans la chambre. Au final, la team laisse la décision à Snow de choisir et elle décide de ne ramener ni l’une ni l’autre et de rester. Elle choisit aussi de se faire appeler Khione, le nom que le Dr Thomas Snow, le père de Caitlin, avait choisi pour Frost il y a des années.

Pour faire bonne mesure, sous les yeux d’un Mark dévasté, Hartley Rathaway/Pied Piper (Andy Mientus) qui était de retour cette semaine (et va rester un moment comme montre la promo plus bas), a utilisé ses méta-pouvoirs pour détruire la chambre de conversion en verre.

Une grande perte, mais pas de temps pour pleurer

Dans une interview à TVLine, Danielle Panabaker a révélé que cette nouvelle fut un choc pour elle : « Je dirai que c’était surprenant pour moi, surtout si frais après avoir perdu Frost. »

Et parce que la dernière saison de The Flash ne compte que 13 épisodes, il n’y aura pas beaucoup de temps pour un deuil approprié. « En raison du fait que tout d’un coup, notre commande d’épisodes a été réduite et que nous avons eu une saison tellement plus courte, je pense que tout le monde est en quelque sorte obligé de pleurer Caitlin rapidement », dit Panabaker, alors qu' »ils avaient un peu plus de temps avec Frost. »

Cependant, il ne faut pas oublier que c’est une série de super-héros et que tout le monde n’est pas à l’abri d’une résurrection : « J’aime bien plaisanter [en disant], « Personne n’est jamais vraiment mort dans ces séries ! » », dit Panabaker.

L’actrice tease également que Mark est furieux : « Ce sera une course intéressante avec lui cette saison… », prévient Panabaker. « Il n’est pas content. Et je ne pense pas non plus que Team Flash soit particulièrement contente de lui. »

Avec Red Death qui commence clairement à planter les graines de sa vengeance en utilisant les metahumains contre Flash, on se demande si Mark ne va pas passer de l’autre côté et s’associer avec elle, même si la promo semble montrer qu’il reste du côté de la Team Flash. Mais est-ce un leurre ?

La semaine prochaine, Barry (Grant Gustin) et Iris (Candice Patton) commencent à rassembler les éléments de ce qui se passe à Central City et croient savoir ce que recherchent les voleurs. Team Flash travaille ensemble et recrute des alliés improbables pour aider, et le plan ne se déroule pas comme prévu par Team Flash. La promo dévoile les visages de certains de ces alliés improbables, dont The Hotness (Max Adler) et Goldface (Damion Poitier).

The Flash, c’est le mercredi sur la CW.

The Flash saison 9 – Promo 9×03