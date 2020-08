Euphoria : Zendaya tease un « épisode passerelle » en attendant la saison 2

Zendaya tease une sorte « d’épisode passerelle » pour Euphoria en attendant la saison 2.

Les fans de la série Euphoria vont peut-être avoir un épisode bonus en attendant la saison 2. Durant une interview accordée à Ben Platt – présentateur-invité du Jimmy Kimmel Live – Zendaya a parlé de la possibilité de faire une sorte « d’épisode passerelle » qui permettrait aux fans de patienter en attendant la saison 2, dont la production a été interrompu en mars dernier à cause de COVID-19.

« Nous essayons de trouver comment être finalement en mesure de créer une saison 2 dont nous sommes tous très fiers et d’en tirer le meilleur parti que nous voulons, tout en étant toujours en sécurité, » confie l’actrice à Ben Platt.

Elle ajoute : « Donc, nous pourrions finir par faire un petit épisode passerelle. Je ne sais pas vraiment comment le décrire, mais un épisode que nous pouvons faire avec un nombre limité de personnes dans un environnement plus sûr qui peut, je ne sais pas, donnez quelque chose aux gens. »

Euphoria a été renouvelée pour une deuxième saison en juillet de l’année dernière durant la diffusion de sa première saison. Une première saison qui a valu à Zendaya une nomination aux Emmy pour sa performance dans le rôle de Rue. Mais, comme l’actrice l’a mentionné, la pandémie en cours les a forcés à mettre ces plans en pause.

« Nous étions prêts pour commencer la saison 2 et nous avions fait des lectures de scénarios et des essais de garde-robe et toutes sortes de choses et puis évidemment tout s’est passé et nous avons été stoppés, littéralement deux jours avant le début du premier jour de tournage, » à mentionné Zendaya à Platt.

On attend de voir si HBO réalisera bien cet épisode spécial qui fera le pont entre la saison 1 et la saison 2 avant que le tournage ne puisse reprendre en toute sécurité.

En attendant, la saison 1 de Euphoria est toujours disponible sur OCS.

Ben Platt interviewe Zendaya

Crédit ©HBO