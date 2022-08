Sandman : La saison 2 n‘est pas garantie selon Neil Gaiman

Neil Gaiman dit que le succès de Sandman ne garantit peut-être pas une deuxième saison.

Alors que la saison 1 de Sandman marche plutôt bien sur Netflix, une seconde saison n’est pas pour autant garantie. The Sandman est une série fantasy extravagante qui adapte les romans graphiques complexes de Neil Gaiman. On suit Rêve/Morpheus, qui après avoir été pris au piège pendant des années revient pour trouver son royaume en ruines et des rêves et des cauchemars qui se déchaînent dans le monde réel.

Bien sûr, développer ce genre de fantasy de manière transparente coute cher, et avec un énorme casting d’ensemble dirigé par Tom Sturridge, la série doit être plus qu’un simple succès pour réussir à obtenir une autre saison.

Sur Twitter, alors qu’un fan se demande pourquoi la saison 2 est remise en question, Gaiman répond : « Parce que Sandman est une série très chère. Et pour que Netflix y mette de l’argent pour nous permettre de faire une autre saison, nous devons être incroyablement performants. Alors oui, nous avons été la série la plus regardée au monde ces deux dernières semaines. Cela ne suffira peut-être pas encore. »

Because Sandman is a really expensive show. And for Netflix to release the money to let us make another season we have to perform incredibly well. So yes, we’ve been the top show in the world for the last two weeks. That still may not be enough. https://t.co/m7VusGL2rW

— Neil Gaiman (@neilhimself) August 21, 2022