Sandman saison 1 : Netflix dévoile un nouvel épisode surprise !

Surprise ! Netflix vient de mettre en ligne un nouvel épisode inédit de Sandman en deux parties, l’adaptation de deux histoires tirées des comics.

C’est la surprise de ce vendredi matin. Alors que les 10 épisodes de la saison 1 de Sandman sont sortis plus tôt ce mois-ci, Netflix avait encore un inédit en réserve. Alors que personne ne s’y attendait, le streamer vient de poster un épisode supplémentaire de Sandman. Cet épisode bonus adapte deux histoires différentes des comics de Neil Gaiman : « Un rêve de mille chats » et « Calliope« .

Comme les lecteurs et les téléspectateurs le savent maintenant, Sandman est un mélange d’histoires autonomes et d’un récit plus long. Ces deux sont des histoires courtes qui se trouvent dans Dream Country, le troisième volume des comics. L’adaptation d’Un rêve de mille chats, réalisée par Hisko Hulsing, est animée puisque l’histoire est racontée du point de vue des chats et explore ce dont ils rêvent. Quant à Calliope, c’est une histoire en live-action réalisée par Louise Hooper.

« Nous nous sommes efforcés de rendre la version animée de « Un rêve de mille chats » aussi fascinante et hypnotique que possible en utilisant la magie de véritables peintures à l’huile sur toile », a déclaré Hulsing dans un communiqué. « Nous avons combiné les peintures avec une animation 2D dessinée de manière classique, basée sur une animation 3D réaliste de chats télépathes afin de créer un monde trippant qui se sent à la fois ancré et rêveur. Les studios Untold à Londres ont créé l’animation 3D époustouflante des chats. La merveilleuse animation 2D, les peintures à l’huile et la stylisation ont toutes été réalisées au Submarine Studio à Amsterdam. »

Parmi les voix originales de la partie animée de l’épisode, on trouve Sandra Oh, James McAvoy, Michael Sheen, David Tennant, Georgia Tennant, Anna Lundberg, Nonso Anozie, Tom Wu, Diane Morgan, Rosie Day, David Gyasi, Joe Lycett. et Neil Gaiman lui-même.

La partie en live-action raconte l’histoire de la muse grecque Calliope – et ex-compagne de Morpheus (Tom Sturridge) -, qui a été emprisonnée par un écrivain nommé Richard Madoc pour profiter de son inspiration divine. Dans l’épisode, Calliope est interprétée par Melissanthi Mahut (Assassin’s Creed), tandis qu’Arthur Darvill, connu pour ses rôles dans Doctor Who et Legends of Tomorrow, joue Madoc.

Nina Wadia, Souad Faress et Dinita Gohil qui jouent les Fates reprennent leurs rôles tandis que Kevin Harvey, Amita Suman et Derek Jacobi sont également au casting. Et évidemment, Morpheus lui-même fait aussi une apparition, après tout, on est toujours dans Sandman, n’est-ce pas ?

Source : EW / Crédit ©Netflix/Vertigo