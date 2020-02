Doctor Who saison 13 : Le showrunner Chris Chibnall confirme son retour

Chris Chibnall confirme qu’il reviendra en tant que showrunner pour la saison 13 de Doctor Who.

Il a peu de temps, Jodie Whittaker a confirmé qu’elle reviendra pour une troisième saison en tant que Docteur. Elle n’est apparemment pas la seule à revenir pour la saison 13 puisque le showrunner Chris Chibnall, qui est aux commandes de la série depuis la saison 11, reviendra également.

« Je sais que je reviens pour une troisième saison », a déclaré Chibnall à EW. « Oui, absolument. Nous planifions déjà les histoires. Une fois que vous verrez la fin de cette saison, vous vous rendrez compte qu’il y a des histoires que nous préparons déjà pour la prochaine. Nous avons de très gros plans ambitieux pour notre troisième saison ensemble. »

Chibnall a récemment teasé les deux derniers épisodes de la saison. Ce dimanche, la saison 12 de Doctor Who entre dans sa phase finale avec la première partie intitulée Ascension of the Cybermen puis elle se terminera la semaine suivante avec l’épisode The Timeless Children.

Le dernier épisode durera 65 minutes et Chibnall le qualifie « de grand huit émotionnel ». Il termine en disant : « C’est grand, c’est plein d’action, c’est très, très épique et très, très émouvant, et il y a une performance fulgurante de Jodie Whittaker dans ce dernier épisode. Je pense que les gens vont se sentir vidés et peut-être un peu bouche bée. »

Doctor Who, c’est le dimanche sue la BBC.

Source : EW / Crédit ©BBC