Doctor Who saison 12 : Le final laissera bouche bée et donnera des réponses selon le showrunner

Chris Chibnall, le showrunner de Doctor Who, tease un final de saison 12 qui laissera les fans bouche bée et donnera des réponses.

Ce dimanche, la saison 12 de Doctor Who entre dans sa phase finale avec la première partie intitulée Ascension of the Cybermen, puis elle se terminera la semaine suivante avec l’épisode The Timeless Children.

Clairement, ces deux titres sont suffisants pour attiser la curiosité des fans. La première partie du final verra le retour des Cybermen et la seconde laisse entendre une résolution de l’histoire du « Timeless Child » ou « enfant intemporel », par rapport au Docteur.

« Nous ne nous contentons pas de miser gros sur l’épisode 10 », a déclaré le producteur exécutif de Doctor Who, Chris Chibnall. « L’épisode 9, Ascension des Cybermen , voit évidemment le retour des monstres emblématiques. C’est la première fois que le Docteur de Jodie, le Treizième Docteur, les affronte. Nous avons des concepts anciens et nouveaux des Cybermen, il y a plus d’une variante Cyber dans l’histoire. »

« Et c’est une grande histoire de science-fiction Cyberman dans l’espace avec des vaisseaux spatiaux. Bien épique. Elle se déroule au lendemain d’une cyber-guerre, et une grande bande de réfugiés humains sont en fuite d’un Cyberman très zélé qui est déterminé à traquer et à éliminer le dernier de l’humanité et enfin à gagner la guerre. C’est là qu’entrent le docteur et ses amis. »

Concernant le dernier épisode, Chibnall n’en dit pas trop ne voulant pas spoiler les choses. Il confie tout de même qu’il a une certaine résolution : « Nous jouons ce mystère depuis un certain temps maintenant », dit-il. « Évidemment, Timeless Child a été mentionnée pour la première fois dans le deuxième épisode de Jodie, puis est revenue en force lorsque le Maître est revenu au début de cette saison et lui a dit que tout ce qu’elle savait était un mensonge. »

Il ajoute : « Timeless Children – au pluriel – portera ses fruits dans beaucoup de domaines que nous avons mis en place l’année dernière et cette année. Je vais faire un euphémisme britannique classique ici : c’est un épisode relativement sismique pour le Docteur et pour la série. Vous obtiendrez des réponses, mais il vous restera également toute une série de nouvelles questions dans le plus pur style Doctor Who. »

Le dernier épisode durera 65 minutes et Chibnall le qualifie « de grand-huit émotionnel ». Il termine en disant : « C’est grand, c’est plein d’action, c’est très, très épique et très, très émouvant, et il y a une performance fulgurante de Jodie Whittaker dans ce dernier épisode. Je pense que les gens vont se sentir vidés et peut-être un peu bouche bée. »

Doctor Who, c’est le dimanche sue la BBC.

