Doctor Who : Jodie Whittaker reviendra pour la saison 13

Jodie Whittaker de Doctor Who dit qu’elle jouera le Docteur pour au moins encore une saison.

Jodie Whittaker en est actuellement à sa seconde saison de Doctor Who. Elle est arrivée sur la série au début de la saison 11 avec le showrunner Chris Chibnall et les acteurs Mandip Gill, Tosin Cole et Bradley Walsh. C’était une toute nouvelle ère qui commençait pour la série avec un Docteur femme.

La première saison de Chibnall et Whittaker a entraîné quelques critiques de fans mécontents des changements apportés. Il leur a notamment été reproché d’être trop politiques mais Jodie Whittaker ne prête pas trop attention aux mauvaises critiques : « Ce n’a jamais été génial pour moi de me plonger dans un bruit que vous ne pouvez pas contrôler, bon ou mauvais, » dit-elle à EW.

« Je pense que les deux sont une spirale infernale que vous ne devriez éviter. Nous savons que nous travaillons très dur pour que la série soit la meilleure possible en ce moment. Une fois qu’il est sorti dans l’éther, la façon dont les gens se sentent n’est pas si pertinente que ça. »

Cette saison, les audiences sont au plus bas, ce qui est très mauvais signe pour la nouvelle équipe. Cependant Whittaker compte bien rester encore un peu. Elle confirme qu’elle reviendra : « Oui, je fais une saison de plus. » Elle ajoute : « C’est peut-être une grosse exclusivité que je ne suis pas censée dire, mais il est inutile pour moi de dire « je ne sais pas » parce que ce serait un énorme mensonge ! [Rires] Je l’adore absolument. À un moment donné, ces chaussures changeront de propriétaire mais ce n’est pas encore le cas. Je m’accroche fermement ! »

Doctor Who, c’est le dimanche sur la BBC.

Source : EW / Crédit ©BBC