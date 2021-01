Euphoria : Hunter Schafer brille dans le second épisode spécial

Le second épisode spécial de la série Euphoria, dans lequel Hunter Schafer brille absolument, donne enfin un aperçu de ce que ressent vraiment Jules.

La saison 1 de Euphoria s’est terminée il y a presque un an et demi. Alors que le tournage de la saison 2 devait avoir lieu en mars 2020, la pandémie de COVID-19 a complètement chamboulé les plans. Mais aujourd’hui, on se rend compte que ce délais est un mal pour un bien parce que les téléspectateurs ont droit à deux épisodes bonus qui plongent vraiment dans la psyché des deux personnages principaux et ils nous les font aimer encore plus.

En décembre dernier, HBO a diffusé un épisode centré sur Rue (Zendaya). Elle a eu une discussion très profonde avec Ali (Colman Domingo), son sponsor. Une discussion qui a vraiment révélé le personnage et ce qui se passait dans sa tête. Cette semaine, c’est au tour de Jules (Hunter Schafer) d’avoir droit à son propre épisode. Le public a enfin pu avoir sa perspective, sa façon de voir les choses et surtout, on sait enfin ce qu’elle ressent vraiment pour Rue. Dans cet épisode, Jules est en thérapie et elle se confie à sa psy (jouée par Lauren Weedman) sur son état d’esprit. Elle parle de sa relation avec Rue, avec les hommes, avec sa mère et avec elle-même.

La saison 1 était en grande partie du point de vue de Rue et il était difficile de savoir ce que Jules ressentait vraiment. On sait désormais qu’elle a de vrais sentiments pour Rue, elle l’aime vraiment et on se rend compte que Rue ne s’était pas fait que des films dans sa tête. Leur amour est réel, il est mutuel, mais il est compliqué parce que leur relation est presque co-dépendante. La capacité de Rue à rester sobre pèse sur les épaules de Jules. C’est beaucoup trop de pression pour une ado de 17 ans qui doit également gérer sa relation avec sa mère qui a aussi des problèmes d’addiction.

Un amour non déclaré

Les deux épisodes spéciaux sont connectés de manière intelligente puisqu’on se rend compte que la séance de thérapie de Jules se passe avant que Rue n’aille rejoindre Ali. On réalise qu’elle n’a pas encore eu sa conversation profonde avec son sponsor et c’est probablement juste après avoir rendu visite à Jules qu’elle a replongé.

Cela brise le cœur parce que Jules a présenté ses excuses pour s’être enfui comme elle a fait à la gare. De plus, elle se rend compte à quel point elle aime Rue, mais elle n’a pas le temps de lui parler que Rue est déjà partie. A ce moment là, Rue ne sait pas que ses sentiments sont réciproques.

La relation entre les deux jeunes femmes n’était pas nécessairement ce que Rue pensait qu’elle était, mais cela ne retire pas le fait que Jules a des sentiments. Elles n’ont techniquement jamais été en couple, mais elles sont clairement amoureuses. Le problème est que Jules ne sait pas comment réagir face à cet amour, elle n’a jamais été dans cette situation avec quelqu’un qui l’aime pour qui elle est vraiment. Jusqu’à présent, Jules pensait que sa féminité n’était valide que par rapport au regard des hommes. Elle ne s’est jamais vue comme Rue la voie.

Une Hunter Schafer brillante

Hunter Schafer est absolument incroyable dans l’épisode, elle mérite clairement un Emmy pour cette performance. Si la saison 1 avait montré qu’elle était tout à fait capable de jouer Jules (c’est son premier rôle), cet épisode spécial montre vraiment l’étendu de son talent. Elle est absolument brillante et elle est très juste dans son jeu. Elle s’est complètement approprié son personnage et prouve qu’elle est une actrice exceptionnelle. Son alchimie avec Zendaya est aussi phénoménale.

On découvre qu’elle est aussi bonne scénariste parce qu’elle a co-écrit l’épisode avec le créateur Sam Levinson qui, contrairement au précédent spécial qu’il a écrit seul, a sollicité son actrice et son expérience. Sam Levinson est un bon scénariste, il a une bonne vision générale du monde. Mais parfois, il faut savoir s’entourer de personnes qui connaissent personnellement l’expérience des personnages représentés à l’écran. Schafer n’est pas Jules, mais elle sait ce que c’est de grandir en étant transgenre, elle comprend ce que traverse Jules, elle fait désormais partie d’elle. Elle a apporté sa sensibilité et sa vision et c’était merveilleusement bien écrit et la réalisation de Levinson a sublimé le tout.

Un personnage rare

Il est extrêmement rare de voir des personnages trans aussi bien écrit et aussi complexe que Jules. Très peu de séries explorent les transgenres de cette façon, de manière aussi intime mais avec beaucoup de tendresse et de pudeur. En dehors de Pose et Transparent qui ont fait un travail exceptionnel avec leurs personnages transgenres, il n’y a pas beaucoup de séries qui ont des personnages transgenres aussi bien composés et travaillés. C‘est important pour le public – cisgenre et trangenre -, de voir ce genre de représentation.

Jules est un être humain avant tout. Sa transidentité ne fait pas tout, elle fait partie d’elle-même mais elle est sa propre personne avec ses sentiments, sa fragilité et sa force. La voir aussi vulnérable la renforce dans sa personne et son existence à l’écran est importante pour les gens qui peuvent s’identifier à elle.

Cet épisode a vraiment permis de comprend Jules un peu mieux, comprendre sa position par rapport à Rue et comprendre son comportement dans la saison 1. Il y a des choses qu’on ne savait pas sur elle et c’est peut-être pour ça que certains la voyait comme la méchante de l’histoire, mais en réalité elle cachait énormément d’elle-même.

Ces deux épisodes spéciaux sont un cadeau. Ils aident à ralentir la cadence et permettent vraiment de prendre le temps de connaitre ces deux personnages exceptionnels. Euphoria n’est pas que sexe, drogue et paillettes. C’est bien plus profond que ça.

Cet épisode spécial de Euphoria est dores et déjà disponible sur OCS.

Crédit ©HBO