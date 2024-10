Daredevil Born Again : Enfin une date de diffusion en 2025

Disney+ dévoile enfin une date de diffusion pour la série Daredevil Born Again qui arrivera au premier trimestre 2025.

Après des mois de teasing et une restructuration, la série Daredevil Born Again a enfin une date de diffusion sur Disney+. Cependant il faudra encore patienter un peu parce que ce ne sera pas avant le mois de mars 2024, le 4 pour être précis.

En effet, durant le panel Marvel Fanfare qui s’est tenu au New York Comic Con, la nouvelle a été annoncée alors que Charlie Cox (le justicier masqué en titre) et Vincent D’Onofrio (le méchant Kingpin) ont surpris les participants avec une apparition.

En plus de la date de sortie de la série, Cox et D’Onofrio ont donné un aperçu du drame très attendu qui n’est pas encore disponible en ligne

Après l’apparition de l’avocat aveugle Matt Murdock (Cox) dans Spider-Man : No Way Home en 2021, l’enthousiasme pour le retour du personnage après la fin des trois saisons de Netflix Daredevil en 2018 a atteint son paroxysme.

Avec une première saison composée de neuf épisode, Born Again suit la quête de justice de Murdock, qui s’étend de ses efforts diurnes (et juridiques) à travers sa lutte ferme contre le crime et de nuit grâce à ses capacités accrues.

Pendant ce temps, l’ancien chef de la mafia Wilson Fisk (D’Onofrio) poursuit ses propres aspirations politiques dans la ville. Selon le synopsis de la série, « Lorsque leurs identités passées commencent à émerger, les deux hommes se retrouvent sur une inévitable trajectoire de collision. »

La série met également en vedette Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, avec Ayelet Zurer et Jon Bernthal, réunissant certains des anciens acteurs et personnages clés de Daredevil.

Rendez-vous le 4 mars sur Disney+ pour Daredevil Born Again.

Source : Deadline / Crédit ©Disney+